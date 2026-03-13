Causa ANDIS: Diego Spagnuolo declaró en Comodoro Py, negó las acusaciones y apuntó a la IA

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se presentó este viernes en los tribunales de Comodoro Py para declarar en el marco de la investigación por presuntas irregularidades y supuestos pedidos de coimas dentro del organismo. En su paso por la sede judicial, el exfuncionario rechazó las acusaciones y puso en duda la autenticidad de los audios que desataron el escándalo.