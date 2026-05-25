Causa ANDIS: el clan Kovalivker y la droguería Suizo Argentina, sospechados por un desfalco multimillonario

El avance de la fiscalía sumó un elemento tecnológico determinante el pasado mes de febrero, cuando se logró abrir el servidor informático secuestrado en las oficinas de Suizo Argentina. Los registros revelaron que la compañía funcionaba como una verdadera "ventanilla de pagos millonarios", habiendo concentrado órdenes de compra estatales por un total de 55.000 millones de pesos en el lapso de un solo año.

En los discos rígidos peritados se encontraron numerosos chats con alusiones en código a "el helvético" y emojis de la bandera suiza, utilizados presuntamente para identificar las operaciones sospechosas.

A esto se sumaron los resultados de los allanamientos en el complejo Nordelta, donde las fuerzas de seguridad incautaron 266.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo en poder de Emmanuel Kovalivker cuando intentaba eludir el operativo.

Guerra por los audios y la situación del exfuncionario libertario de ANDIS

En paralelo, el expediente sumó un frente de batalla enfocado en las pruebas acústicas. El juez Ariel Lijo ordenó a la Gendarmería Nacional realizar peritajes urgentes sobre una serie de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS y funcionario vinculado al riñón libertario. En las grabaciones se detallaría explícitamente el funcionamiento del sistema de coimas dentro de la agencia.

Tanto Spagnuolo como la defensa de los Kovalivker impugnaron la medida y solicitaron la nulidad total de los registros, argumentando que los audios fueron manipulados y que su falsedad técnica podría hacer caer toda la causa.

Sin embargo, el fiscal Picardi relativizó este recurso, calificando a las escuchas como un elemento "accesorio" frente a la solidez de las demás pruebas, que incluyen los sistemas informáticos alterados y los millonarios hallazgos de dinero en efectivo. En su última citación, Spagnuolo se negó a declarar, bajo la promesa de que hablará una vez que concluyan las pericias. Cabe recordar que el exfuncionario ya fue procesado en febrero por un fraude estimado en 75.000 millones de pesos.

La Suizo Argentina, un imperio de lujo cimentado sobre farmacias ficticias

La hipótesis de la fiscalía sostiene que el clan Kovalivker montó una estructura de 49 sociedades fantasma para direccionar las licitaciones de salud de baja incidencia de manera discrecional.

En las declaraciones y cruces de llamadas de la causa aparecen menciones directas que salpican al poder político, señalando presuntos retornos dirigidos hacia figuras del entorno de Karina Milei y los Menem.

Jonathan Kovalivker: Presidente de la Suizo Argentina y estratega del entramado societario, cuenta con antecedentes de vínculos comerciales con el macrismo y aportes financieros a las campañas de La Libertad Avanza.

Emmanuel Kovalivker: El encargado de los movimientos logísticos de dinero en los countries de zona norte, señalado en las escuchas de la propia interna familiar por sus desprolijidades operativas.

Eduardo Kovalivker: El patriarca familiar, empresario y escritor que actualmente monitorea el conflicto a la distancia desde sus residencias de lujo en Europa y Punta del Este.

El holding familiar, que supo diversificar sus ganancias en firmas de eventos automovilísticos (RS Eventos SRL), concesionarias de alta gama especializadas en la importación de Ferraris (Il Cavallino), constructoras y consultoras médicas, enfrenta hoy su peor escenario: un desfile inminente por los tribunales de Comodoro Py que amenaza con desmantelar uno de los patrimonios más protegidos del sector farmacéutico nacional.