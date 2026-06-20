Causa ANDIS: el fiscal pidió avanzar con el peritaje de los audios de Diego Spagnuolo

El fiscal recordó además que el propio perito designado por la defensa había solicitado determinar “si con los elementos obrantes en el archivo analizado, puede identificarse en la grabación al Sr. Spagnuolo”.

Uno de los ejes del dictamen es la crítica a la estrategia procesal de la defensa.

Picardi sostuvo que la nulidad planteada resulta improcedente porque la medida cuestionada ni siquiera llegó a ejecutarse y porque Spagnuolo conserva la posibilidad de negarse a aportar su voz.

El fiscal calificó la presentación como un intento de recurrir a “la vieja escuela de la nulidad por la nulidad misma”.

En esa línea, afirmó que la defensa “pretende justificar una nulidad inexistente y abstracta” cuando en realidad sólo manifiesta su desacuerdo con una decisión judicial.

La propuesta de usar entrevistas públicas en la causa ANDIS

Picardi sostuvo que el peritaje puede realizarse aun cuando Spagnuolo se niegue a aportar una muestra de voz.

Para ello mencionó diversas entrevistas públicas concedidas por el ex titular de la ANDIS.

“Existen alternativas que permiten avanzar con la pericia encomendada. Puede ser utilizando el material público aquí propuesto o bien otro que se estime pertinente”, argumentó.

Por ese motivo solicitó que, si el imputado rechaza brindar una muestra de voz, se deje constancia formal de esa decisión y se avance igualmente con el análisis comparativo utilizando material de acceso público.

Acusaciones de maniobras dilatorias en la causa ANDIS

El fiscal también cuestionó que la defensa vuelva a discutir cuestiones ya tratadas por distintas instancias judiciales.

“Se busca sopesar una causa con otra nuevamente con intenciones de dilación y entorpecimiento”, sostuvo.

Además señaló que la estrategia defensiva incurre en contradicciones porque, por un lado, reclama una pericia para determinar la autenticidad de los audios y, por otro, pretende excluirlos antes de que esa prueba se realice.

“Los planteos son confusos, difusos y circulares”, afirmó.

Incluso sostuvo que la defensa intenta reintroducir debates que ya fueron analizados por el juzgado y la Cámara Federal, con el objetivo de volver a cuestionar la validez de toda la investigación.

Cómo sigue la causa ANDIS

En su presentación, Picardi recordó que la investigación se inició en agosto de 2025 a partir de denuncias sobre presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Según describió, la pesquisa permitió avanzar sobre un “complejo entramado de corrupción” vinculado a la compra de medicamentos e insumos destinados a prestaciones para personas con discapacidad, en el que se encuentran involucradas decenas de personas físicas y jurídicas.

El fiscal remarcó además que el Estado argentino tiene obligaciones internacionales de investigar hechos de corrupción y advirtió sobre el impacto que este tipo de maniobras puede tener sobre personas en situación de vulnerabilidad.

Por todo ello, solicitó al juez Ariel Lijo a cargo del caso, que rechace la nulidad planteada por Spagnuolo, que no suspenda la pericia y que permita avanzar con el cotejo de los audios mediante material de voz público si el imputado decide no colaborar.

Spagnuolo ya está procesado en la causa, y se ha negado a declarar en una segunda tanda de indagatorias por irregularidades en la compra de insumos.