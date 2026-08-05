Causa ANDIS: la Suizo Argentina y los Kovalivker, en alerta por el peritaje de los explosivos audios
Los dueños de la firma farmacéutica ya designaron a una perito de parte para ampliar los puntos de revisión en busca de posibles manipulaciones tecnológicas.
El epicentro de la trama de corrupción que sacude a la ya disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tiene un nombre y un apellido que marcan el pulso de la investigación: la Droguería Suizo Argentina y sus dueños, Eduardo y Jonathan Kovalivker.
Mientras la cuenta regresiva avanza hacia el próximo 26 de agosto —fecha en la que la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional iniciará el peritaje oficial sobre los explosivos audios atribuidos al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo—, los propietarios de la poderosa firma farmacéutica activaron un blindaje legal y técnico sin fisuras para intentar neutralizar el material probatorio que los compromete.
La sombra de la Suizo Argentina en el centro de las presuntas coimas en la ANDIS
El contenido de las grabaciones que investiga el juez federal Ariel Lijo no es un dato menor para el conglomerado empresario.
En los audios que desataron el escándalo político, la mención a la droguería Suizo Argentina aparece entrelazada con supuestos manejos oscuros, desfalcos operativos y un esquema de recaudación clandestina que, según los registros, salpicaría directamente a figuras de máxima confianza del entorno presidencial, como Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem, incluyendo referencias a presuntos retornos del 3%.
Aunque la defensa de Spagnuolo intentó inicialmente voltear las grabaciones bajo el argumento de que se trataba de piezas falsas, los Kovalivker entendieron que dejar el destino de esos archivos en manos de la pericia oficial implicaba un riesgo demasiado alto para los intereses del emporio farmacéutico.
El contraataque técnico de los Kovalivker
Ante este escenario, la familia dueña de la Suizo Argentina movió sus fichas en los tribunales de Comodoro Py. A través de su abogado, Martín Magram, la firma exigió la ampliación formal de los puntos de análisis y designó a una perito de parte propia, la especialista informática Cecilia Vera, para fiscalizar cada movimiento de los peritos de Gendarmería.
La estrategia de la droguería apunta a sembrar un manto de sospecha absoluta sobre la legitimidad técnica de los archivos de audio. En su presentación ante el juzgado, la defensa de los Kovalivker advirtió sin medias tintas sobre el peligro de utilizar material digitalizado:
"Dado que el material auditivo en cuestión puede haber sido editado, segmentado, recompuesto, comprimido múltiples veces, retransmitido o manipulado mediante herramientas digitales, resulta imprescindible que la fuerza pericial interviniente efectúe un análisis técnico completo bajo estándares internacionales de informática forense y acústica forense", reclamaron.
En esa misma línea, la perito de la Suizo Argentina tendrá la misión de buscar con lupa "indicios de clonación de voz", "modificación mediante inteligencia artificial", "procesamiento mediante voice synthesis" y técnicas de "deep voice manipulation".
La apuesta de los dueños de la droguería es clara: lograr que la Justicia declare la invalidez técnica de los audios para cortar de raíz el hilo conductor que los vincula con el millonario desmanejo en la ANDIS, blindando así a uno de los proveedores más pesados del sector medicinal frente al terremoto político y judicial.
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