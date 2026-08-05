Causa ANDIS: la Suizo Argentina y los Kovalivker, en alerta por el peritaje de los explosivos audios

El contraataque técnico de los Kovalivker

Ante este escenario, la familia dueña de la Suizo Argentina movió sus fichas en los tribunales de Comodoro Py. A través de su abogado, Martín Magram, la firma exigió la ampliación formal de los puntos de análisis y designó a una perito de parte propia, la especialista informática Cecilia Vera, para fiscalizar cada movimiento de los peritos de Gendarmería.

La estrategia de la droguería apunta a sembrar un manto de sospecha absoluta sobre la legitimidad técnica de los archivos de audio. En su presentación ante el juzgado, la defensa de los Kovalivker advirtió sin medias tintas sobre el peligro de utilizar material digitalizado:

"Dado que el material auditivo en cuestión puede haber sido editado, segmentado, recompuesto, comprimido múltiples veces, retransmitido o manipulado mediante herramientas digitales, resulta imprescindible que la fuerza pericial interviniente efectúe un análisis técnico completo bajo estándares internacionales de informática forense y acústica forense", reclamaron.

En esa misma línea, la perito de la Suizo Argentina tendrá la misión de buscar con lupa "indicios de clonación de voz", "modificación mediante inteligencia artificial", "procesamiento mediante voice synthesis" y técnicas de "deep voice manipulation".

La apuesta de los dueños de la droguería es clara: lograr que la Justicia declare la invalidez técnica de los audios para cortar de raíz el hilo conductor que los vincula con el millonario desmanejo en la ANDIS, blindando así a uno de los proveedores más pesados del sector medicinal frente al terremoto político y judicial.