La defensa de Fernando Cerimedo denunció un "vacío legal" y busca que vuelva a Palmasola

“Hay un vacío legal en el mismo, ambas resoluciones son legales, pero la determinación que tenía que primar sobre la (detención) preventiva que se ordenó ya la estaba cumpliendo en el penal de Palmasola”, sostuvo el letrado, según declaraciones recogidas por Unitel. En ese contexto, los representantes legales de Cerimedo anticiparon que presentarán recursos para intentar revertir el traslado y lograr que el exasesor regrese a Palmasola.

La defensa también puso el foco en el desarrollo de las audiencias y denunció una presunta intervención externa en el proceso. En particular, Giraldes apuntó contra el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, a quien acusó de haber solicitado que Cerimedo fuera enviado a Chonchocoro.