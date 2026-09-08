La defensa de Fernando Cerimedo denunció un "vacío legal" y busca que vuelva a Palmasola
El exconsultor político de Javier Milei fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro tras una nueva prisión preventiva.
La defensa de Fernando Cerimedo salió al cruce del traslado del exconsultor político de Javier Milei al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en Bolivia, y advirtió sobre la existencia de un “vacío legal” en torno a las dos prisiones preventivas que pesan sobre el dirigente.
Cerimedo permanecía detenido en la cárcel de Palmasola, ubicada en Santa Cruz de la Sierra, luego de que la Justicia boliviana dictara una prisión preventiva en su contra por una investigación relacionada con un presunto intento de femicidio, a raíz del ataque perpetrado por sicarios contra su expareja, Nadia Beller.
Sin embargo, posteriormente se abrió otra causa en su contra por enriquecimiento ilícito y la Justicia dispuso una segunda prisión preventiva. Esa nueva resolución derivó en el traslado de Cerimedo a Chonchocoro, una cárcel de máxima seguridad ubicada en La Paz.
Desde la defensa consideran que la primera medida cautelar debía continuar teniendo efecto y cuestionaron que, a partir de la segunda prisión preventiva, se haya dispuesto el cambio de establecimiento penitenciario.
Qué dijo la defensa de Cerimedo sobre el traslado
El abogado Ernesto Giraldes sostuvo que existe una contradicción en la aplicación de las dos medidas judiciales y afirmó que la primera prisión preventiva debería imponerse sobre la segunda.
“Hay un vacío legal en el mismo, ambas resoluciones son legales, pero la determinación que tenía que primar sobre la (detención) preventiva que se ordenó ya la estaba cumpliendo en el penal de Palmasola”, sostuvo el letrado, según declaraciones recogidas por Unitel. En ese contexto, los representantes legales de Cerimedo anticiparon que presentarán recursos para intentar revertir el traslado y lograr que el exasesor regrese a Palmasola.
La defensa también puso el foco en el desarrollo de las audiencias y denunció una presunta intervención externa en el proceso. En particular, Giraldes apuntó contra el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, a quien acusó de haber solicitado que Cerimedo fuera enviado a Chonchocoro.
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