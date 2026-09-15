Diputados comenzó en comisiones el debate sobre el endeudamiento que asfixia a millones de familias

Ante ese marco, especialistas y organizaciones sociales pidieron una respuesta estatal inmediata, argumentando que la caída del poder adquisitivo empuja a millones de personas a un endeudamiento estructural del que no pueden salir.

Por su parte, el sector financiero rechazó cualquier intento de imponer refinanciaciones obligatorias o regulaciones que “premien el incumplimiento”, recordando que el crédito en la Argentina representa apenas el 13% del PBI y que cualquier intervención brusca podría retraerlo aún más.

Mientras la oposición impulsa más de 50 proyectos y busca un dictamen consensuado sin impacto fiscal, el oficialismo libertario trabaja en un texto propio que daría fuerza de ley a circulares del Banco Central e incorporaría un capítulo de educación financiera.

El debate continuará el 22 y el 29 de septiembre, fechas en las que las comisiones deberán emitir dictamen mientras la expectativa es alta ya que, impulsado por el ímpetu opositor y la demanda social, el Congreso parece dispuesto a discutir un problema que atraviesa a todas las clases sociales.