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Diputados comenzó en comisiones el debate sobre el endeudamiento que asfixia a millones de familias

Política

En el plenario conjunto de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor se habló de una “crisis silenciosa” y una “pandemia económica”.

Plenario de comisiones en Diputados discutió el sobreendeudamiento familiar.

Plenario de comisiones en Diputados discutió el sobreendeudamiento familiar.

Impulsada por la oposición, la Cámara de Diputados inició este martes el debate alrededor de una situación que afecta a millones de argentinos: el sobreendeudamiento y la morosidad en la que han caído las familias a raíz del deterioro del poder adquisitivo de los ingresos.

En el plenario conjunto de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia que tuvo lugar en el Anexo C de la cámara baja, legisladores, especialistas y representantes del sector financiero se sentaron para discutir el fenómeno que ya afecta a seis millones de personas y que, según los expositores, se ha convertido en una “crisis silenciosa”.

El encuentro, convocado tras el emplazamiento aprobado el 9 de septiembre, abrió el tratamiento de decenas de proyectos que buscan regular un ecosistema crediticio que creció sin control: bancos, fintechs, billeteras virtuales, créditos informales y plataformas.

Los especialistas invitados coincidieron en el diagnóstico: la mayoría de los hogares endeudados no lo están por consumo suntuario sino por supervivencia. Según los datos presentados, el 75% de los créditos tomados en los últimos meses se destinaron a alimentos, medicamentos y servicios básicos.

Emplazados por la oposición, diputados comenzaron a discutir el endeudamiento y la morosidad familiar.

Emplazados por la oposición, diputados comenzaron a discutir el endeudamiento y la morosidad familiar.

En tanto, la morosidad, que ya supera el 34% se ubica por encima de los niveles registrados en la crisis de 2001 y en la pandemia. “Estamos frente a una pandemia económica”, advirtió uno de los economistas convocados.

Ante ese marco, especialistas y organizaciones sociales pidieron una respuesta estatal inmediata, argumentando que la caída del poder adquisitivo empuja a millones de personas a un endeudamiento estructural del que no pueden salir.

Por su parte, el sector financiero rechazó cualquier intento de imponer refinanciaciones obligatorias o regulaciones que “premien el incumplimiento”, recordando que el crédito en la Argentina representa apenas el 13% del PBI y que cualquier intervención brusca podría retraerlo aún más.

Mientras la oposición impulsa más de 50 proyectos y busca un dictamen consensuado sin impacto fiscal, el oficialismo libertario trabaja en un texto propio que daría fuerza de ley a circulares del Banco Central e incorporaría un capítulo de educación financiera.

El debate continuará el 22 y el 29 de septiembre, fechas en las que las comisiones deberán emitir dictamen mientras la expectativa es alta ya que, impulsado por el ímpetu opositor y la demanda social, el Congreso parece dispuesto a discutir un problema que atraviesa a todas las clases sociales.

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