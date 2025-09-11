Causa $LIBRA: fiscal va tras las conversaciones y mensajes de Javier Milei y su hermana con asesores cripto

También se analizarán documentos, archivos, notas y correos electrónicos que hagan alusión a “Tech Forum Argentina”, a la creación o lanzamiento del criptoactivo $LIBRA y/o que contengan alguno de los siguientes términos en particular: “cripto”, “crypto”, “criptomoneda”, “token”, “memecoin”, “libra”, “$libra”, “solana”, “sol”, “usdc”, “usdt”, “phantom”, “meteora”, “jupiter”, “kraken”, “coinbase”, “ripio”, “binance”, “bitget”, “bybit”, “kucoin”, “okx”, “wintermute”, “lemon”, “insider”, “sniper”, “rug pull”, “pump and dump” “hayden”, “gideon”, “thomas”, “davis”, “kelsier”, “julian peh”, “peh chyi haur”, “kip protocol” “bartosz lipinski”, “cube”, “presidente”, “milei”, “javier milei”, “karina milei”, “hermana”, “gobierno”, “olivos”, “casa rosada”, “memorándum”, “memo”, “borrador”, “contrato”, “asesor”, “comisión”, “vivalalibertad”, “vivalalibertadproject”, “proyecto”,“Bo9jh3wsmcC2AjakLWzNmKJ3SgtZmXEcSaW7L2FAvUsU”, “lanzamiento”, “launch”, “post”, “posteo” y “publicación”.

Imágenes en Olivos y la Casa Rosada

La compulsa abarca imágenes de Novelli, Morales, Terrones Godoy, Hayden Davis, Julian Peh -o Peh Chyi Haur-, Bartosz Lipinski, Javier Milei y Karina Milei, en el marco del evento “Tech Forum Argentina” y de reuniones mantenidas en edificios públicos, tales como Casa Rosada, Quinta de Olivos.

Se ordenó la “geolocalización de los dispositivos móviles, entre los días 13/02/2025 y 16/02/2025 y las siguientes fechas: 12/07/2024 al 19/07/2024, 31/07/2024 al 09/08/2024, 08/09/2024 al 13/09/2024, 17/10/2024 al 20/10/2024, 14/11/2024 al 17/11/2024, 20/11/2024 al 23/11/2024 y del 30/01/2025 al 31/01/2025.

Se compulsará además, el historial de búsquedas en navegadores web (Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, etcétera) y en redes sociales (Facebook, Instagram, X, LinkedIn, etcétera).

Identificar contenido eliminado

El fiscal pidió a la DATIP que se identifique la existencia de contenido eliminado por cada dispositivo, “en cuyo caso se deberá procurar el recupero de esa información”

La fiscalía aclaró que no es una pericia, sino una compulsa y le dio 10 días a las partes del proceso quienes podrán "aportar aquellos criterios de búsqueda que guarden estricta relación con el objeto procesal y consideren de interés para el avance de la pesquisa".