Rosmery Maturana compartió un presunto chat íntimo con Javier Milei: "No es psiquiátrico"
La asesora de imagen, señalada como posible nueva pareja del Presidente, pidió en sus redes sociales que lo "ayuden" y para eso mostró una supuesta conversación privada entre ellos.
Apenas días después de confirmarse la ruptura con Yuyito González, segunda pareja en pleno mandato; al presidente Javier Milei lo habían vinculado con Rosmary Maturana, quien sorpresivamente, en las últimas horas compartió presuntos chats con el mandatario en un supuesto intento de defenderlo.
"No es agresivo, no es psiquiátrico. Lo que pasa es que hay que solucionarlo, pero saquen a los verdaderos culpables. Es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Los que lo quieren, ayúdenlo que es lo que yo hacía, desagradecidos", escribió la exasesora de imagen del libertario, junto a una supuesta conversación de WhatsApp.
En la captura se observa el contacto agendado como "J1000" y tiene una foto del Presidente. La conversación sería del 8 de junio, en la que se tratan de "hermosa" y "hermoso"; él le cuenta que le pidió a su "hermana quedarse unas horas en su casa" y le asegura a su destinataria que le tiene "mucho cariño", entre otras cosas.
La historia de Instagram fue lanzada el miércoles. Luego de la viralización, este jueves hizo otra reaccionado a una publicación en la que la mencionaron como la "chonga" del mandatario, algo que dijo que "no es así".
Quién es Rosmary Maturana
Según publica La Nación, Rosmary Maturana es la asesora de imagen "en las sombras" de Javier Milei. Incluso ella misma publicó un video en TiktTok semanas atrás para alardear sobre su supuesto rol.
“Las corbatas también son mías y así llegó”, le dijo la asesora a un seguidor que le destacó la campera de cuero que usa casi siempre el libertario.
Rosmery Maturana, residente de Vicente López, fue vista en el búnker de La Libertad Avanza, en el Hotel Libertador (LLA), el 22 de octubre. En el evento, se la vio posando junto al político brasileño Eduardo Bolsonaro, invitado especial en una jornada de resultados agridulces para el partido.
Las imágenes de Maturana junto a Milei son escasas. La primera evidencia de su cercanía data de julio de 2021, durante una caminata política, semanas antes de que el libertario oficializara su candidatura a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires.
En esa ocasión, Maturana compartió un mensaje en Facebook. "Quienes valoran tu inteligencia y no se burlan de ella son quienes están a tu par", escribió, acompañado de una foto junto a Ramiro Marra.
