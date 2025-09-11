Rosmery Maturana compartió un presunto chat íntimo con Javier Milei: "No es psiquiátrico"

Quién es Rosmary Maturana

Según publica La Nación, Rosmary Maturana es la asesora de imagen "en las sombras" de Javier Milei. Incluso ella misma publicó un video en TiktTok semanas atrás para alardear sobre su supuesto rol.

“Las corbatas también son mías y así llegó”, le dijo la asesora a un seguidor que le destacó la campera de cuero que usa casi siempre el libertario.

Rosmery Maturana, residente de Vicente López, fue vista en el búnker de La Libertad Avanza, en el Hotel Libertador (LLA), el 22 de octubre. En el evento, se la vio posando junto al político brasileño Eduardo Bolsonaro, invitado especial en una jornada de resultados agridulces para el partido.

Las imágenes de Maturana junto a Milei son escasas. La primera evidencia de su cercanía data de julio de 2021, durante una caminata política, semanas antes de que el libertario oficializara su candidatura a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

En esa ocasión, Maturana compartió un mensaje en Facebook. "Quienes valoran tu inteligencia y no se burlan de ella son quienes están a tu par", escribió, acompañado de una foto junto a Ramiro Marra.

Embed - Quienes valoran tu inteligencia y no se... - Rosmery Maturana