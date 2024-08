Masiva marcha de la CGT a Plaza de Mayo en el día de San Cayetano

Los gremios aprovechan este día de celebración religiosa para denunciar la “emergencia alimentaria, social y laboral”. A estos se le suman dirigentes peronistas como Hugo Yasky y Eduardo “Wado” De Pedro, mientras que Gabriel Katopodis y Eduardo Valdes asistieron al santuario.

marcha san cayetano Gremios y organizaciones sociales marchan a Plaza de Mayo

Pablo Moyano, que encabeza la columna de Camioneros, informó que la CGT no va a asistir a las convocatorias del Gobierno nacional en rechazo a la reforma laboral: “La continuidad es el plan de lucha, que se va a profundizar si el Gobierno nacional sigue viviendo su realidad. Vemos como el chanta este de Adorni todas las mañanas vende una Argentina que no es, y Sturzenegger vende un país y no ve la realidad y el sufrimiento que están pasando todos los argentinos”, sostuvo el sindicalista.

“Rechazamos cualquier convocatoria del Gobierno, porque sabemos que es para la foto. Quieren profundizar una reforma laboral que va a traer más desocupación y más precariedad”, expresó Moyano en diálogo con Infobae, y agregó: “Esperemos que termine en paz esta jornada multitudinaria”.

marcha san cayetano FOTO: Ignacio Petunchi

Por su parte, el diputado Hugo Yasky aseguró en declaraciones radiales que “Argentina es un país que no puede permitirse negarle la comida a las familias que no llegan a fin de mes. Es un país con alimentos de sobra para responderles”.

Esta mañana, el Vocero Presidencial Manuel Adorni cuestionó que la marcha de San Cayetano, Santo Patrono del Trabajo, esté encabezada por “figuras políticas que son responsables del desastre económico que este Gobierno heredó el 10 de diciembre pasado”, y aseguró que la gestión actual “vino a erradicar los males que azotan a los argentinos desde hace décadas” mientras que “quienes fueron parte” de esos problemas “no van a ser parte de la solución”.

“En relación con la manifestación de hoy, en el contexto de San Cayetano, lamentamos que una fecha religiosa como esta, donde la gente asiste de buena fe, esté encabezada por figuras políticas que son responsables del desastre económico que este gobierno heredó el 10 de diciembre”, expuso Adorni en la habitual conferencia de prensa.