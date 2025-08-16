Chaco: Jorge Capitanich es el candidato del peronismo "para ponerle un límite a la crueldad de Javier Milei"

congreso pj chaco capitanich Congreso del PJ chaqueño.

En paralelo, se declaró la necesidad “de fortalecer la acción conjunta de los compañeros poniendo como eje central la unidad de todos los sectores”, de cara a las elecciones nacionales con una lista que integre a la totalidad de los espacios internos “por un proyecto común y que represente a todos los sectores”.

Capitanich: Unidos para “ponerle un límite a la crueldad del gobierno de Milei”

En sus redes sociales, Capitanich señaló que en el Chaco los peronistas van “unidos, porque entendemos que juntos podemos ponerle un límite a la crueldad del gobierno de Milei. Unidos para defender la soberanía y los intereses de nuestra patria”.

También indicó que van “unidos, porque estamos convencidos de que podemos construir la victoria que el Chaco necesita. Por eso, este 26 de octubre, les pedimos su voto y su acompañamiento para defender los derechos del pueblo chaqueño en el Congreso Nacional”.