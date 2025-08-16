Chaco: Jorge Capitanich es el candidato del peronismo "para ponerle un límite a la crueldad de Javier Milei"
El exgobernador chaqueño encabezará la lista de senadores nacionales para la elección del 26 de octubre, mientras que el intendente Sergio Dolce será primera candidato a diputado nacional por el peronismo unido.
El peronismo chaqueño confirmó la unidad de todos los sectores internos al anunciar este sábado que el exgobernador de Jorge Capitanich será quién encabece la lista de Fuerza Patria en esa provincia, para las elecciones nacionales de medio tiempo a llevarse a cabo el domingo 26 de octubre.
El también exjefe de Gabinete irá como primer candidato a senador y estará acompañado por Magda Ayala; mientras que el intendente de Las Garcitas, Sergio Dolce, encabezará la lista de diputados nacionales junto con Julieta Campo, Juan Manuel García y Luisina Lita.
Los candidatos de Fuerza Patria Chaco fueron designados “por unanimidad” en el marco del congreso provincial del Partido Justicialista que se desarrolló en las últimas.
"Estamos juntos y por eso estamos unidos, porque creemos en la unidad para construir la victoria", aseguró Capitanich al hacer uso de la palabra, añadiendo que “con aciertos y errores, el peronismo siempre defiende al pueblo y a los trabajadores”.
Además de elegir a los postulantes para las elecciones legislativas nacionales, el congreso del PJ chaqueño definió en Presidencia de la Plaza “ampliar” el Consejo partidario luego de las elecciones internas de noviembre para lograr una “mayor amplitud y representatividad de cara al 2027”. También se aprobó la conformación de un “consejo de notables” que estará integrado por expresidentes del PJ provincial.
En paralelo, se declaró la necesidad “de fortalecer la acción conjunta de los compañeros poniendo como eje central la unidad de todos los sectores”, de cara a las elecciones nacionales con una lista que integre a la totalidad de los espacios internos “por un proyecto común y que represente a todos los sectores”.
Capitanich: Unidos para “ponerle un límite a la crueldad del gobierno de Milei”
En sus redes sociales, Capitanich señaló que en el Chaco los peronistas van “unidos, porque entendemos que juntos podemos ponerle un límite a la crueldad del gobierno de Milei. Unidos para defender la soberanía y los intereses de nuestra patria”.
También indicó que van “unidos, porque estamos convencidos de que podemos construir la victoria que el Chaco necesita. Por eso, este 26 de octubre, les pedimos su voto y su acompañamiento para defender los derechos del pueblo chaqueño en el Congreso Nacional”.
