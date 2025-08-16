Myriam Bregman y Christian Castillo: los principales candidatos del Frente de Izquierda en la Ciudad

Como ya se informó, en la provincia de Buenos Aires los principales candidatos del FITU son Nicolás del Caño y Romina del Plá, ambos con experiencia como legisladores nacionales y reconocidos por su lucha contra el ajuste.

El FITU presentará listas en 23 de los 24 distritos electorales, destacándose Alejandro Vilca en Jujuy, obrero de la recolección que buscará renovar su banca en la Cámara de Diputados; Franco Casasola en Santa Fe; Andrés Blanco en Neuquén; Micaela Blanco Minoli en Mendoza, y Liliana Olivero en Córdoba.