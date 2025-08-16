Myriam Bregman y Christian Castillo: los principales candidatos del Frente de Izquierda en la Ciudad
La reconocida abogada y referente de los derechos humanos encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales por la Ciudad, mientras que Christian Castillo hará lo propio en la lista de senadores nacionales.
El Frente de los Trabajadores y la Izquierda-Unidad (FITU), que agrupa al Partido de los Tarbajadores Socialisas (PTS), el Partido Obrero (PO), Izquierda Socialista (IS) y al Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), presentó este sábado quiénes serán sus candidatos porteños para las legislativas nacionales de octubre.
En la Ciudad de Buenos Aires, la alianza de izquierda confirmó a la abogada y referente de derechos humanos Myriam Bregman como primera candidata a diputada nacional, mientras que el sociólogo y docente Christian Castillo encabezará la lista a senadores nacionales.
Bregman destacó que su bloque legislativo ha sido una oposición constante al ajuste implementado por Javier Milei, tanto en la calle como en el Congreso, por lo cual buscan fortalecerlo porque “no transan ni se dan vuelta” frente a las decisiones del Gobierno.
Agregó que es relevante la participación de organizaciones políticas y sociales externas al FITU que se suman a las listas para la venidera elección, que se llevará a cabo el próximo 26 octubre.
Por su parte, Castillo subrayó que el Presidente no gobierna de manera aislada y que su sostenimiento en el Congreso depende del apoyo de otros espacios políticos, entre ellos el PRO, la UCR y sectores del peronismo. Según el dirigente, el Frente de Izquierda mantiene una postura constante “acompañando las luchas del pueblo trabajador”.
Como ya se informó, en la provincia de Buenos Aires los principales candidatos del FITU son Nicolás del Caño y Romina del Plá, ambos con experiencia como legisladores nacionales y reconocidos por su lucha contra el ajuste.
El FITU presentará listas en 23 de los 24 distritos electorales, destacándose Alejandro Vilca en Jujuy, obrero de la recolección que buscará renovar su banca en la Cámara de Diputados; Franco Casasola en Santa Fe; Andrés Blanco en Neuquén; Micaela Blanco Minoli en Mendoza, y Liliana Olivero en Córdoba.
