En una recorrida por Belgrano, Macri consideró que no hay "nada para arreglar" en la Ciudad

Macri.jpg

Allí, el fundador del PRO reiteró su apoyo al único candidato del partido amarillo en la interna que JxC tendrá en las PASO del 13 de agosto, en las que Jorge Macri se enfrentará al senador Martín Lousteau, que representa a la Unión Cívica Radical (UCR).

"Como me gusta a mí siempre repetir: 'si no está roto, no lo arregles'. Y si nos hemos llevado bien con el PRO, Jorge viene a darle otra versión 3.0 de lo que hemos hecho hasta ahora, porque siempre se puede mejorar más", explicó.

Macri resaltó que "bajo la conducción" del tres veces intendente del partido bonaerense de Vicente López la ciudad de Buenos Aires "va a seguir mejorando y dándole mejores oportunidades a todos los vecinos y también a todos los que vienen de gran Buenos Aires a trabajar".

jorge macri y lousteau.jpg Jorge Macri y Martín Lousteau

Jorge Macri, en tanto, afirmó que "tiene ganas" de que los porteños "le den la chance" de poder "devolverle" al distrito "todo" lo que le dio, y enumeró a sus hijos, su educación y su actual mujer.

"Y ahora a mí me toca tratar de llevar la antorcha y continuar con los cambios que empezó el PRO hace muchos años cuando él empezó, cuidar lo que está bien, desafiarnos a hacer más y a mí me apasiona esto", destacó.

Este mismo barrio del norte de la ciudad será el escenario en el que el próximo lunes los precandidatos presidenciales de JxC, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, se mostrarán junto a Jorge Macri, en un intento por bajar la confrontación entre ambos sectores.