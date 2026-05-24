Mon Laferte deslumbró en Buenos Aires con una noche intensa, teatral y cargada de emoción
La artista dio un show atravesado por una puesta escénica imponente y un repertorio que recorrió distintas etapas de su carrera.
Mon Laferte regresó a Buenos Aires en el marco de su tour internacional FEMME FATALE y ofreció un espectáculo arrollador en una Arena de Buenos Aires completamente colmada. Durante más de dos horas, la cantante desplegó una propuesta donde convivieron fuerza interpretativa, teatralidad y sensibilidad, reafirmando el fuerte lazo que mantiene con el público argentino.
La noche comenzó con un impacto inmediato. “Mi hombre” fue el tema elegido para abrir el concierto y acompañar la aparición de la artista sobre el escenario, en un ingreso que provocó una reacción eufórica entre los asistentes. Desde los primeros minutos, el show dejó en claro que no sería solo una sucesión de canciones, sino una experiencia atravesada por la intensidad emocional y una narrativa visual cuidadosamente construida.
Dueña de una voz inconfundible y una identidad artística que desafía géneros, Mon recorrió gran parte de su nuevo trabajo discográfico, construyendo un universo sonoro donde dialogaron el pop alternativo, el jazz, el rock, el punk, el bolero y una sensibilidad poética que fusionó lo clásico con lo experimental.
Una experiencia teatral y emocional
Cada tramo del espectáculo estuvo marcado por una estética propia, con una puesta en escena de gran dramatismo donde la música convivió con la actuación, las visuales y el diseño lumínico. Lejos de limitarse al formato tradicional de recital, la cantante transformó el escenario en un espacio performático en el que interpretación y emoción avanzaron de la mano.
“El espectáculo estuvo atravesado por una propuesta escénica impactante y una fuerte impronta teatral”, una característica que se vio reforzada por el vestuario elegido para cada segmento, con piezas de diseñadores como Vivienne Westwood, Comme des Garçons, Maison Margiela, Dilara Findikoglu, Chopova Lowena y Maria Lucia Hohan.
Acompañada por una banda de siete músicos, la artista repasó distintos momentos de su discografía con interpretaciones de canciones emblemáticas como “Flaco”, “Amor completo” y “Si tú me quisieras”, generando climas muy distintos a lo largo de la noche y manteniendo una conexión permanente con el público.
Sobre el cierre, después de una ovación extendida de una audiencia que no quería despedirse, Mon interpretó “Aunque te mueras”, “Otra noche de llorar” y “Tu falta de querer”, coronando un concierto tan emotivo como poderoso.
“Un concierto con el que Mon Laferte reafirmó, una vez más, por qué es una de las artistas más versátiles, intensas y singulares de la música latina actual”, resume el espíritu de una noche donde la emoción y la potencia escénica fueron protagonistas.
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