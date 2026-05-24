Mon Laferte deslumbró en Buenos Aires con una noche intensa, teatral y cargada de emoción

Acompañada por una banda de siete músicos, la artista repasó distintos momentos de su discografía con interpretaciones de canciones emblemáticas como “Flaco”, “Amor completo” y “Si tú me quisieras”, generando climas muy distintos a lo largo de la noche y manteniendo una conexión permanente con el público.

Sobre el cierre, después de una ovación extendida de una audiencia que no quería despedirse, Mon interpretó “Aunque te mueras”, “Otra noche de llorar” y “Tu falta de querer”, coronando un concierto tan emotivo como poderoso.

“Un concierto con el que Mon Laferte reafirmó, una vez más, por qué es una de las artistas más versátiles, intensas y singulares de la música latina actual”, resume el espíritu de una noche donde la emoción y la potencia escénica fueron protagonistas.