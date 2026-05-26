El apoyo a Javier Milei se derrumba y ya son más del 61% los argentinos que quieren un cambio en 2027
Javier Milei enfrenta su peor momento en medio de internas, escándalos de corrupción y una economía que no arranca y deja a miles de trabajadores en el camino.
A pesar del discurso triunfalista sobre la marcha de la economía del oficialismo, en las calles la sensación dista mucho de coincidir con la del relato libertario y el apoyo que llevó a Javier Milei a la Casa Rosada se diluye cada vez más. Así lo dejó en evidencia el último sondeo de Synopsis que advierte que el 61,5% de los argentinos asegura que buscará un cambio de gobierno en las elecciones del próximo año.
Apenas el 37,2% de los consultados sostienen su apoyo al mandatario libertario. El sondeo realizado sobre una muestra de 1.585 casos a nivel nacional exploró la adhesión o rechazo de la ciudadanía respecto de Milei y una eventual reelección con un margen de error de +/- 2,4%.
El estudio se asentó en principio en base a cuatro preguntas sobre el Gobierno: “Me gusta todo de Milei”, “No me gusta del todo Milei, pero no veo algo mejor”, “No me gusta del todo Milei y veo algo mejor”, y finalmente “No me gusta nada de Milei”.
Los resultados arrojaron que “Me gusta todo de Milei”, es decir el núcleo duro que sigue al Presidente, se redujo hoy a un 12,4%, mientras que el segundo sector favorable, "No me gusta del todo Milei, pero no veo algo mejor", alcanza a un 29,3%, con lo que se conforma un expectante 41,7%.
Sin embargo, en la vereda contraria “No me gusta del todo Milei y veo algo mejor" suma un 8,2%, y el mayor rechazo al mandatario "No me gusta nada de Milei", obtiene un alto 49,5%. Ambas cifras sumadas alcanzan un rechazo del 57,7%.
Consultados sobre la posibilidad de continuidad o cambio a partir de las elecciones del próximo año, los resultados tampoco son buenos para el oficialismo. En el primer caso, un 33,8% se inclina por "darle continuidad a lo que está ocurriendo en el país", contra un 61,5% que prefiere "buscar un cambio a lo que está ocurriendo en el país".
En cuanto a la disputa por fuerza política, el peronismo con un 32,9% le saca una pequeña ventaja a La Libertad Avanza que logra un 30,3%, mientras que a partir de allí se encolumnan la Izquierda con 9,6%, el PRO 7,8%, Provincias Unidas 3,9%, Otro 6,1% y No sabe/No contesta 9,3%.
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