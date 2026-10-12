Claudio Vidal: "Antes otros se escondían pero nosotros venimos y traemos respuestas"
Así lo indicó el gobernador de Santa Cruz al referirse a la demanda por tierras. El 22 de octubre se tratará el proyecto para ampliar el ejido urbano.
En el marco del acto central por el 41° Aniversario de El Chaltén, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, presentó nuevas respuestas al histórico reclamo de tierras de los vecinos y planteó avanzar en soluciones para acompañar el crecimiento de la localidad. Las iniciativas incluyen el proyecto Los Álamos, la ampliación del ejido urbano y el trabajo conjunto con el Municipio para ampliar el hospital.
Vidal destacó que las propuestas buscan atender una demanda que, según señaló, lleva más de 30 años, y remarcó la importancia de avanzar con gestiones concretas para que más familias puedan establecerse y desarrollar actividades productivas en la localidad.
Proyecto Los Álamos: 192 lotes para vivir y producir
El mandatario anunció que el proyecto Los Álamos contempla 192 lotes de 2.800 metros cuadrados cada uno, destinados a personas que quieran radicarse en El Chaltén y desarrollar una actividad productiva.
“Todos sabemos muy bien que el proyecto de Los Álamos es para todos aquellos que realmente desean vivir en el lugar y que tengan ganas de producir”, expresó Vidal.
En ese sentido, informó que las personas interesadas podrán acercarse a la Municipalidad desde esta semana para aportar sus datos y manifestar su voluntad de acceder a un terreno con el objetivo de vivir y producir.
El Gobernador aclaró que la inscripción no es obligatoria y subrayó que la propuesta apunta a quienes tengan la intención concreta de establecerse en el lugar y contribuir al desarrollo de la comunidad.
Ampliación del ejido urbano: 70 hectáreas para El Chaltén
Como segunda medida para responder a la demanda habitacional, Vidal convocó a los vecinos a acompañar al Ejecutivo provincial el próximo 22 de octubre en la Cámara de Diputados, donde está previsto el tratamiento del proyecto de ampliación del ejido urbano.
La iniciativa contempla la incorporación de *70 hectáreas para los vecinos de El Chaltén*, con el objetivo de ampliar las posibilidades de crecimiento de la localidad y avanzar en soluciones vinculadas con el acceso a la tierra.
“Acá están las dos respuestas. Todo esto se lleva adelante con mucho esfuerzo”, sostuvo el mandatario, al referirse a las propuestas impulsadas por la Provincia.
Vidal recordó que hace dos años había pedido tiempo para avanzar sobre una demanda histórica y reconoció que los procedimientos administrativos no siempre permiten responder con la rapidez que requieren los vecinos. No obstante, remarcó que las gestiones comenzaron y que se continúa trabajando para concretar soluciones.
Ampliación del hospital: trabajo conjunto con el Municipio
Durante su discurso, el Gobernador también se refirió a la necesidad de ampliar el hospital de El Chaltén. En ese marco, anunció que permanecería en la localidad para recorrer las instalaciones junto con las autoridades y avanzar en un convenio con el intendente Néstor Ticó.
“Me voy a quedar durante el día y también me voy a quedar mañana para recorrer las instalaciones con ustedes y avanzar en un convenio que podamos trabajar con el señor intendente en la ampliación del hospital”, afirmó.
La propuesta busca incorporar las necesidades sanitarias a la agenda de trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio, en función del crecimiento de la localidad y las demandas de su comunidad.
Vidal: respuestas a una demanda histórica de los vecinos
En el acto, Claudio Vidal agradeció la presencia del exgobernador y fundador de El Chaltén, Arturo Puricelli, del intendente Néstor Ticó, integrantes de su equipo municipal, autoridades provinciales, jefes comunales y comisionados de fomento.
Al cierre de su intervención, el mandatario defendió la importancia de mantener el diálogo y dar la cara ante los reclamos de la comunidad.
“Acá estamos dando la cara dónde otros se escondían. Yo acá vengo, doy la cara y traigo respuestas”, expresó.
Con los anuncios de Los Álamos, la ampliación del ejido urbano y las gestiones para ampliar el hospital, el Gobierno provincial planteó una agenda de trabajo orientada a atender demandas históricas y acompañar el crecimiento de El Chaltén.
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