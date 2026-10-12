Claudio Vidal: "Antes otros se escondían pero nosotros venimos y traemos respuestas"

El Gobernador aclaró que la inscripción no es obligatoria y subrayó que la propuesta apunta a quienes tengan la intención concreta de establecerse en el lugar y contribuir al desarrollo de la comunidad.

Ampliación del ejido urbano: 70 hectáreas para El Chaltén

Como segunda medida para responder a la demanda habitacional, Vidal convocó a los vecinos a acompañar al Ejecutivo provincial el próximo 22 de octubre en la Cámara de Diputados, donde está previsto el tratamiento del proyecto de ampliación del ejido urbano.

La iniciativa contempla la incorporación de *70 hectáreas para los vecinos de El Chaltén*, con el objetivo de ampliar las posibilidades de crecimiento de la localidad y avanzar en soluciones vinculadas con el acceso a la tierra.

“Acá están las dos respuestas. Todo esto se lleva adelante con mucho esfuerzo”, sostuvo el mandatario, al referirse a las propuestas impulsadas por la Provincia.

Vidal recordó que hace dos años había pedido tiempo para avanzar sobre una demanda histórica y reconoció que los procedimientos administrativos no siempre permiten responder con la rapidez que requieren los vecinos. No obstante, remarcó que las gestiones comenzaron y que se continúa trabajando para concretar soluciones.

Ampliación del hospital: trabajo conjunto con el Municipio

Durante su discurso, el Gobernador también se refirió a la necesidad de ampliar el hospital de El Chaltén. En ese marco, anunció que permanecería en la localidad para recorrer las instalaciones junto con las autoridades y avanzar en un convenio con el intendente Néstor Ticó.

“Me voy a quedar durante el día y también me voy a quedar mañana para recorrer las instalaciones con ustedes y avanzar en un convenio que podamos trabajar con el señor intendente en la ampliación del hospital”, afirmó.

La propuesta busca incorporar las necesidades sanitarias a la agenda de trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio, en función del crecimiento de la localidad y las demandas de su comunidad.

Vidal: respuestas a una demanda histórica de los vecinos

En el acto, Claudio Vidal agradeció la presencia del exgobernador y fundador de El Chaltén, Arturo Puricelli, del intendente Néstor Ticó, integrantes de su equipo municipal, autoridades provinciales, jefes comunales y comisionados de fomento.

Al cierre de su intervención, el mandatario defendió la importancia de mantener el diálogo y dar la cara ante los reclamos de la comunidad.

“Acá estamos dando la cara dónde otros se escondían. Yo acá vengo, doy la cara y traigo respuestas”, expresó.

Con los anuncios de Los Álamos, la ampliación del ejido urbano y las gestiones para ampliar el hospital, el Gobierno provincial planteó una agenda de trabajo orientada a atender demandas históricas y acompañar el crecimiento de El Chaltén.