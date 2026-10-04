Santa Cruz demostró en Francia su potencial y volvió con nuevas oportunidades de inversión
El gobernador Claudio Vidal destacó oportunidades en pesca, energía y valor agregado tras la Argentina Week en París.
El gobernador Claudio Vidal calificó como positiva la participación de Santa Cruz en la Argentina Week, desarrollada en París. La delegación provincial concretó rondas de negocios, encuentros institucionales y reuniones con empresarios, con una agenda enfocada en captar inversiones y abrir nuevos mercados para la producción santacruceña.
"Este viaje a Francia nos va a traer el fortalecimiento de la actividad pesquera", afirmó Vidal. El mandatario subrayó la necesidad de salir a buscar inversión: "Hay que estar. Si no estás, no se logra nada para la provincia. La provincia y el país cambian con inversión y a la inversión hay que salir a buscarla".
La pesca ocupó un lugar central. Durante la visita al Mercado Central de París, Vidal analizó alternativas para colocar alimentos provinciales y anticipó nuevas conversaciones con parte del directorio: "Nos vamos a juntar los dos equipos en los próximos días para poder definir la comercialización de nuestros productos con ellos". El gobernador describió ese establecimiento como el más grande del mundo, con una facturación anual de 16.000 millones de euros y 1.200 comerciantes.
La misión también abordó la incorporación de valor agregado al recurso pesquero. "Estamos trabajando en un proyecto de valor agregado de generar algún tipo de alimento extra con lo que extraemos del recurso pesquero", sostuvo Vidal, quien resaltó el interés europeo por productos orgánicos sin contaminación química, con precios diferenciados y gran aceptación.
Asimismo, la delegación presentó ante la Agencia Internacional de Energía las oportunidades vinculadas a Palermo Aike y los recursos minerales estratégicos de la región. La participación santacruceña combinó promoción productiva, apertura de mercados y búsqueda de inversiones para transformar oportunidades internacionales en mayor actividad económica provincial.
La agenda en París también incluyó la presentación del potencial energético y minero de Santa Cruz ante organismos y actores internacionales. En ese marco, la delegación provincial expuso las oportunidades vinculadas al desarrollo de Palermo Aike y los recursos minerales estratégicos de la región ante la Agencia Internacional de Energía. De esta manera, la participación de Santa Cruz en la Argentina Week desplegó una agenda que combinó promoción productiva, apertura de mercados y búsqueda de inversiones, con el objetivo de transformar las oportunidades internacionales en mayor actividad económica dentro de la provincia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario