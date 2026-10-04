Santa Cruz demostró en Francia su potencial y volvió con nuevas oportunidades de inversión

La agenda en París también incluyó la presentación del potencial energético y minero de Santa Cruz ante organismos y actores internacionales. En ese marco, la delegación provincial expuso las oportunidades vinculadas al desarrollo de Palermo Aike y los recursos minerales estratégicos de la región ante la Agencia Internacional de Energía. De esta manera, la participación de Santa Cruz en la Argentina Week desplegó una agenda que combinó promoción productiva, apertura de mercados y búsqueda de inversiones, con el objetivo de transformar las oportunidades internacionales en mayor actividad económica dentro de la provincia.