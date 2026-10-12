Polémica declaración de Cristiano Ronaldo sobre Messi, Pelé y Maradona: "Es cuestión de gustos"

El portugués también expresó su convicción sobre el lugar que tendrá cuando se analice la historia del fútbol. "Seré el mejor de la historia, sin duda", sentenció.

El portugués celebra con su quinto Balón de Oro

Los números lo respaldan, según CR7

A lo largo de su trayectoria, Ronaldo convirtió las estadísticas en uno de los principales argumentos para defender su posición entre las máximas figuras del fútbol mundial. Según los números citados en la entrevista, alcanzó los 980 goles en 1.337 partidos, una marca que lo mantiene cerca de otro objetivo histórico.

"Los números hablan por sí solos", señaló el delantero al referirse a su producción goleadora. También reconoció que llegar a los 1.000 tantos sería un logro extraordinario, aunque aclaró que no quiere proyectar demasiado su futuro. "Si llego a los 1000 goles, será increíble, un objetivo, pero no pienso a largo plazo", explicó.

La posibilidad de alcanzar esa cifra se convirtió en uno de los grandes interrogantes de la etapa final de su carrera. Sin embargo, el propio futbolista dejó en claro que su prioridad no pasa exclusivamente por perseguir una marca, sino por evaluar cómo se siente mientras continúa en actividad.

El Bicho no confirmó cuándo se retirará

Aunque en distintas ocasiones dejó entrever que el final de su carrera profesional está cada vez más cerca, el atacante evitó establecer una fecha concreta para su retiro.

Su continuidad dependerá, en buena medida, de las sensaciones que tenga en los próximos meses. "No sé qué va a pasar mañana. Tal vez me despierte desmotivado y ya no quiera jugar. Simplemente no lo sé", reconoció.