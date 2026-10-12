Polémica declaración de Cristiano Ronaldo sobre Messi, Pelé y Maradona: "Es cuestión de gustos"
Después de la sanción provisional que recibió por su salida de la concentración de Portugal, el delantero volvió a hablar de su lugar en la historia del fútbol.
Cristiano Ronaldo volvió a quedar en el centro de la escena por sus declaraciones. En medio de la polémica que atraviesa con la Selección de Portugal, el delantero reivindicó su trayectoria y dejó en claro que no tiene dudas sobre el lugar que ocupa en la historia del fútbol.
En una entrevista con CNN, se refirió a las comparaciones con Lionel Messi, Pelé y Diego Maradona, y sostuvo que la elección entre las grandes figuras depende de las preferencias de cada persona: "Si alguien prefiere a Messi, Pelé o Maradona es cuestión de gustos", expresó el atacante, que también defendió sus condiciones futbolísticas y cuestionó la manera en que se reconocen sus logros.
La entrevista llegó después de que el seleccionado luso tomara una medida disciplinaria provisional contra el futbolista, luego de su salida de la concentración durante la UEFA Nations League. En ese contexto, el portugués optó por hablar de su legado, sus estadísticas y sus objetivos antes de abandonar definitivamente las canchas.
Cristiano Ronaldo se autoproclamó el mejor de la historia
Lejos de moderar su discurso, Cristiano volvió a destacar sus virtudes y aseguró que considera injustas algunas críticas sobre su rendimiento. El delantero entiende que su vigencia y los números que acumuló a lo largo de su carrera deberían ser suficientes para dimensionar su impacto en el deporte.
"La gente no valora mi estado de forma ni mis objetivos", afirmó durante la entrevista. Luego fue todavía más contundente al defender sus características como futbolista: "Decir que no soy un jugador completo es una mentira. Soy el más completo".
El portugués también expresó su convicción sobre el lugar que tendrá cuando se analice la historia del fútbol. "Seré el mejor de la historia, sin duda", sentenció.
Los números lo respaldan, según CR7
A lo largo de su trayectoria, Ronaldo convirtió las estadísticas en uno de los principales argumentos para defender su posición entre las máximas figuras del fútbol mundial. Según los números citados en la entrevista, alcanzó los 980 goles en 1.337 partidos, una marca que lo mantiene cerca de otro objetivo histórico.
"Los números hablan por sí solos", señaló el delantero al referirse a su producción goleadora. También reconoció que llegar a los 1.000 tantos sería un logro extraordinario, aunque aclaró que no quiere proyectar demasiado su futuro. "Si llego a los 1000 goles, será increíble, un objetivo, pero no pienso a largo plazo", explicó.
La posibilidad de alcanzar esa cifra se convirtió en uno de los grandes interrogantes de la etapa final de su carrera. Sin embargo, el propio futbolista dejó en claro que su prioridad no pasa exclusivamente por perseguir una marca, sino por evaluar cómo se siente mientras continúa en actividad.
El Bicho no confirmó cuándo se retirará
Aunque en distintas ocasiones dejó entrever que el final de su carrera profesional está cada vez más cerca, el atacante evitó establecer una fecha concreta para su retiro.
Su continuidad dependerá, en buena medida, de las sensaciones que tenga en los próximos meses. "No sé qué va a pasar mañana. Tal vez me despierte desmotivado y ya no quiera jugar. Simplemente no lo sé", reconoció.
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