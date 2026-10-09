Claudio Vidal recibió a ejecutivos de Laredo Oil para reactivar los yacimientos maduros de Santa Cruz

"Recuperar la actividad y los puestos de trabajo"

Al término del encuentro, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, puso de relieve la hoja de ruta que impulsa la gestión provincial para poner nuevamente en marcha el motor petrolero de la región.

“Estamos recuperando la actividad petrolera porque sabemos lo que significa para tantas familias santacruceñas que dependen de ella. Es un trabajo de todos los días, que lleva tiempo y que requiere salir a buscar empresas que quieran invertir, incorporar nuevas tecnologías y volver a poner en producción nuestros yacimientos”, enfatizó el funcionario.

En la misma línea, Álvarez remarcó que el objetivo trasciende los meros índices de extracción: la meta es reconstruir la cadena de valor local, garantizar nuevos puestos de trabajo para las PyMEs de servicios de la zona y robustecer los ingresos fiscales de la provincia.

Tras el cónclave, tanto el Gobierno provincial como los representantes de Laredo Oil acordaron mantener un canal de diálogo abierto y permanente para avanzar en las evaluaciones técnicas necesarias que permitan cristalizar nuevos proyectos en el corto y mediano plazo.