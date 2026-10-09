Claudio Vidal recibió a ejecutivos de Laredo Oil para reactivar los yacimientos maduros de Santa Cruz
El gobernador mantuvo un encuentro con representantes de la compañía estadounidense Laredo Oil. Analizaron oportunidades de inversión y la incorporación de nuevas tecnologías para recuperar petróleo de yacimientos maduros, incrementar la producción y generar empleo local.
Con el objetivo central de revitalizar la cuenca hidrocarburífera provincial, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó una reunión estratégica en la Casa Santa Cruz con directivos de la compañía estadounidense Laredo Oil.
El encuentro sirvió para poner sobre la mesa proyectos de inversión, la llegada de nuevas tecnologías de recuperación secundaria y el impacto directo en la generación de empleo local.
De la cumbre participaron también los ministros provinciales de Energía y Minería, Jaime Álvarez, y de Economía, Ezequiel Verbes. Por el sector empresario y legal asistieron Mark See y Stefano Musetti en representación de Laredo Oil; Jorge Triacca; Mitchell Mardel (por el estudio DLA Piper); y Antonio Arias junto a Pedro Menéndez (por Allende & Brea).
Innovación norteamericana para campos maduros
Durante la exposición, la comitiva de Laredo Oil detalló los avances de su tecnología patentada UGD (Underground Gravity Drainage), un sistema de vanguardia diseñado específicamente para extraer petróleo remanente en yacimientos maduros, optimizar los factores de recuperación y extender de manera significativa la vida productiva de campos que llevan décadas de explotación.
Las partes analizaron distintas oportunidades de inversión concretas, algunas ya identificadas sobre el territorio santacruceño y otras que quedaron bajo análisis técnico y económico para su futura implementación.
"Recuperar la actividad y los puestos de trabajo"
Al término del encuentro, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, puso de relieve la hoja de ruta que impulsa la gestión provincial para poner nuevamente en marcha el motor petrolero de la región.
“Estamos recuperando la actividad petrolera porque sabemos lo que significa para tantas familias santacruceñas que dependen de ella. Es un trabajo de todos los días, que lleva tiempo y que requiere salir a buscar empresas que quieran invertir, incorporar nuevas tecnologías y volver a poner en producción nuestros yacimientos”, enfatizó el funcionario.
En la misma línea, Álvarez remarcó que el objetivo trasciende los meros índices de extracción: la meta es reconstruir la cadena de valor local, garantizar nuevos puestos de trabajo para las PyMEs de servicios de la zona y robustecer los ingresos fiscales de la provincia.
Tras el cónclave, tanto el Gobierno provincial como los representantes de Laredo Oil acordaron mantener un canal de diálogo abierto y permanente para avanzar en las evaluaciones técnicas necesarias que permitan cristalizar nuevos proyectos en el corto y mediano plazo.
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