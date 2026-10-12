El Gobierno bonaerense firmó la Resolución 467/2026 y hay otro feriado que corta esta semana en Buenos Aires
La Provincia de Buenos Aires, a través del funcionario Carlos Bianco, dispuso el calendario de feriado y asuetos que aplicará en cada distrito.
A través de la Resolución 467/2026, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó el cronograma de feriados para cada municipio en octubre. El asueto abarca a los trabajadores de la administración pública bonaerense y del Banco Provincia, mientras que las empresas privadas definirán de manera optativa si se suman.
Esta semana, además del feriado nacional del 12 de octubre, el municipio de Tres de Febrero tendrá un descanso extra, donde los empleados estatales y bancarios disfrutarán de un corte a mitad de semana a raíz del aniversario fundacional de este territorio.
Tres de Febrero celebra su aniversario fundacional y suma un feriado extra
Cada 15 de octubre, Tres de Febrero conmemora su creación institucional. La fecha remite al año 1959, momento en que la Legislatura bonaerense sancionó la Ley N.º 6072 que dio origen al distrito mediante la escisión de diversas localidades del antiguo partido de General San Martín, entre ellas, Caseros, Ciudadela, Santos Lugares, Sáenz Peña y El Palomar.
Pese a que la promulgación ejecutiva se concretó el 24 de octubre y las autoridades asumieron en 1960, el hito parlamentario del 15 de octubre quedó establecido como su fecha fundacional oficial. Por ello, este jueves 15 de octubre será una jornada no laborable para Tres de Febrero, haciendo aún más corta la semana laboral.
Confirman el feriado en Tres de Febrero mediante la Resolución 467/2026 de la Provincia
A través de la Resolución N.º 467/2026 —firmada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y publicada a principios de octubre en el Boletín Oficial—, la provincia de Buenos Aires formalizó los días no laborables para el distrito.
De esta manera, "declara no laborables, en el Ministerio de Gobierno, para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de octubre de 2026".
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