Claudio Vidal anunció la llegada de 40 mil zapatillas para los alumnos santacruceños

Y en este sentido precisó “hoy estamos anunciando esta entrega de 40 mil pares de zapatillas marca Topper para el ciclo inicial, primario y especial. Pero, a partir de ahora, dos veces al año vamos a entregar comienzo del ciclo lectivo, a mediados de febrero, y en la segunda semana de receso invernal”.

Y agregó “la diferencia que, para la próxima vez, en el mes de febrero, las zapatillas serán 93 mil pares porque también vamos a sumar a los jóvenes del ciclo secundario, técnicas, adultos y escuelas rurales”.

Gestión

Vidal hizo hincapié en que esta gestión se llevó adelante con la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, con distintas empresas y con empresas del petróleo. “Antes, los funcionarios solicitaban algún favor personal para ello. Acá lo hicimos para los pibes”.

Y precisó que para la entrega del próximo ciclo se realizará a través de una licitación pública por lo que agradeció al ministro de Economía, Ezequiel Verbes porque “sabemos que administrar los números de la provincia en este momento es muy difícil”.

Mochilas y kit escolar para todos los ciclos

Vidal además anunció que, a partir del próximo ciclo lectivo, el Gobierno Provincial hará entrega de mochila y kit escolar a todo el ciclo inicial, primario, secundario, escuelas rurales, escuelas especiales, escuelas de adultos.

“Alguna vez lo hice en mi trabajo anterior con mucha responsabilidad. A partir de febrero también vamos a entregar la mochila y kit escolar a todos los ciclos: inicial, primario, secundario, escuelas rurales, especiales y escuelas de adultos”, dijo.

“Es una política pública y queda establecido que así será”, remarcó Vidal.

Somos un equipo de gobierno que tenemos la camiseta puesta de nuestra provincia

El mandatario provincial agradeció a todos los integrantes de su equipo de gobierno.

“Esto es trabajo, es gestión y por sobre todas las cosas agradecimiento a todos los que son parte de este equipo. A veces, mis compañeros, mis compañeras, uno mismo, somos objeto de crítica y en estos momentos difíciles es muy probable. El que trabaja se equivoca, pero yo prefiero que nos critiquen por estamos haciendo y no por no hacemos nada”, aseguró Vidal.

“Somos un equipo de gobierno, de trabajadores, de laburantes, que tenemos la camiseta puesta de nuestra provincia y vamos a seguir trabajando de esta manera”, remarcó el mandatario provincial.

Y continuó “la provincia está muy estancada en un montón de cosas. Realmente, fue difícil llegar al Estado Provincial y comenzar a ordenar el desorden, las desprolijidades de tantos años de mala gestión”.

Finalmente, dirigiéndose a los alumnos les pidió “único requisito es que sigan estudiando, que sean felices”.

“Mi mamá siempre me dijo lo mismo, estudien y trabajen. El que no estudia tiene que trabajar el doble, yo les puedo asegurar que la vida es muy difícil. Hoy tenemos la oportunidad de dar una mano de esta forma y lo vamos a hacer. Más allá de las críticas, les pido que estudien y que se esfuercen para ser alguien en la vida y si nosotros podemos ayudarlos, ahí vamos a estar”, concluyó Vidal.