Leandro Santoro celebró la sanción de su proyecto contra padres deudores y cargó contra La Libertad Avanza
La Legislatura dio luz verde a la iniciativa que obliga a las plataformas de apuestas a cruzar datos en tiempo real. El bloque libertario votó en contra.
En una sesión atravesada por el debate en torno a la ludopatía y la responsabilidad parental, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires convirtió en ley este jueves el proyecto impulsado por el legislador Leandro Santoro, quien destacó la iniciativa en sus redes sociales.
La norma establece que las plataformas de apuestas online deberán verificar en tiempo real e impedir el acceso a aquellas personas que figuren inscriptas en el Registro Público de Alimentantes Morosos, bloqueando la posibilidad de que destinen fondos a los juegos de azar en lugar de cumplir con sus obligaciones familiares.
La votación cosechó un amplio respaldo de 43 sufragios afirmativos provenientes de distintas fuerzas políticas, permitiendo sortear la resistencia del bloque de La Libertad Avanza, cuyas 14 bancas votaron de manera unánime en contra de la iniciativa.
El cruce de Leandro Santoro en el recinto y las cifras de la desatención familiar
Tras la aprobación, Santoro cuestionó con dureza la postura de sus pares libertarios y la mirada de quienes minimizan el problema bajo el argumento de la libertad contractual.
"¿De verdad es un tema entre privados que el Estado no tiene nada para decir? Es una cuestión humana, ¿a quién se le ocurre que la Ciudad de Buenos Aires puede permanecer indiferente?", disparó el legislador, al tiempo que exclamó: "No puedo creer cómo a alguien le parece sensato que un padre en lugar de hacerse cargo de la responsabilidad de criar a su hijo ponga plata en las apuestas online".
Para fundamentar la urgencia de la medida, el legislador expuso crudas estadísticas locales. Recordó que durante el pasado mes de julio la canasta de crianza porteña se ubicó en una franja de entre $998.061,25 y $1.610.211,71, según la franja etaria relevada por el IDECBA, y advirtió sobre el colapso en el cumplimiento de las obligaciones económicas:
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Solo 1 de cada 4 madres que crían en solitario percibe la cuota alimentaria en tiempo y forma.
Más del 56% no recibe ningún tipo de asistencia económica por parte de los progenitores.
El 76% restante padece cobros irregulares y demorados.
Finalmente, Santoro fustigó conceptualmente la mirada que persiste sobre las obligaciones alimentarias. "Es un error absurdo pensar que la cuota alimentaria es una ayuda a la madre; es simplemente cumplir con la responsabilidad elemental que te da el hecho de ser papá", sentenció.
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