Leandro Santoro celebró la sanción de su proyecto contra padres deudores y cargó contra La Libertad Avanza

Para fundamentar la urgencia de la medida, el legislador expuso crudas estadísticas locales. Recordó que durante el pasado mes de julio la canasta de crianza porteña se ubicó en una franja de entre $998.061,25 y $1.610.211,71, según la franja etaria relevada por el IDECBA, y advirtió sobre el colapso en el cumplimiento de las obligaciones económicas:

Solo 1 de cada 4 madres que crían en solitario percibe la cuota alimentaria en tiempo y forma.

Más del 56% no recibe ningún tipo de asistencia económica por parte de los progenitores.

El 76% restante padece cobros irregulares y demorados.

Finalmente, Santoro fustigó conceptualmente la mirada que persiste sobre las obligaciones alimentarias. "Es un error absurdo pensar que la cuota alimentaria es una ayuda a la madre; es simplemente cumplir con la responsabilidad elemental que te da el hecho de ser papá", sentenció.