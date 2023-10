Escasez de combustibles: advierten que "es una clara extorsión al Gobierno Nacional"

"Estamos siendo rehenes de la ambición del grupo económico que nada tiene que ver con lo que se produce en Vaca Muerta. Vemos y escuchamos que las empresas hablan todos los meses de los récords de producción, se trabaja 24 horas por día, y que justo en este momento político haya desabastecimiento, tiene que ver con dos cosas: primero, con la especulación; y segundo, con una cuestión política. Cualquiera se da cuenta", aseguró Marcelo Rucci, líder sindical de los petroleros, en diálogo con C5N.

"No puede ser que no tengamos combustible y que haya diez barcos esperando para llevarlo al exterior. Entonces es una clara muestra de que acá están corriendo otros intereses que no son los de los argentinos", consideró.

El gremialista sostuvo que "es algo intencional de parte del empresariado, no tengo ninguna duda. Tenemos una elección de por medio y es una clara extorsión al Gobierno nacional para hacer posible la ambición desmedida de los empresarios tengan un resultado feliz para ellos".

"Hay una ley de autoabastecimiento que dice que el excedente puede ser el que salga y pueda ser vendido al exterior. Nosotros tenemos diez barcos en el puerto para esperar para salir y no tenemos abastecimiento acá. Esto es una maniobra. Lo que dijo Massa es lo que corresponde. Primero hay que autoabastecer y después exportar", concluyó Rucci.

Amenaza de paro

El Sindicato de los petroleros apoyó las medidas dispuestas por Massa, y advirtió que, si no se regulariza el suministro de combustibles en todo el país, el miércoles harán un paro en Vaca Muerta.

"Además de respaldar incondicionalmente el cierre de las exportaciones anunciado por Massa para la medianoche del martes, si las empresas continúan castigando a los argentinos nuestra organización sindical iniciará un paro total de actividades con afectación de producción a partir del miércoles", anunció el gremio de petroleros.

En la misma línea, a través de un comunicado de prensa titulado "Se terminó el tiempo de los especuladores", el sindicato expuso la postura de respaldo al titular del Palacio de Hacienda: "Debe quedar claro que operadoras, refinadoras y exportadoras están incumpliendo con los alcances de la Ley 17.319 que propugna el autoabastecimiento y permite exportar los saldos con importantes beneficios. Además es un sinsentido que de manera permanente se hable de récords de producción y al mismo tiempo no haya naftas".