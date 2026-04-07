Robo a casa de Massa y Malena Galmarini: condenan a fiscal, testigo y dos abogados por desviar investigación

La falsa denuncia: La maniobra consistió en instrumentalizar una denuncia por amenazas formulada por Jaunarena (quien había sido testigo de actuación en los allanamientos a Díaz) para producir prueba falsa e intentar incorporarla al juicio oral.

El desvío del fiscal: El entonces fiscal de la UFI N° 1 de Pilar, Carlos Washington Palacios, recibió la denuncia y desvió deliberadamente la investigación. En lugar de indagar el origen de las amenazas, direccionó la causa para desacreditar el accionar policial y favorecer a Díaz. Por estas irregularidades, Palacios ya había sido destituido de su cargo por unanimidad en un jury realizado en noviembre de 2019.

El rol de los abogados: Pérez Bodria y Español asesoraron e instruyeron explícitamente a Jaunarena para que prestara declaraciones falsas.

Las mentiras: Siguiendo las instrucciones, Jaunarena mintió ante la Fiscalía y el Tribunal, afirmando que la policía había secuestrado más dinero del consignado en las actas y que una persona no identificada había ingresado con un bolso al domicilio allanado.