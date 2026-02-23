El mensaje de un abogado para Mirtha Legrand: cronología de leyes que marcaron la historia desde su nacimiento
En el marco del cumpleaños de Mirtha Legrand, el letrado Néstor Parisi realizó un repaso por las normas judiciales que transformaron a la Argentina desde 1927.
En el aniversario del nacimiento de Mirtha Legrand, las redes sociales se poblaron de saludos para la diva. Sin embargo, uno de los mensajes más originales llegó desde el ámbito del Derecho. El abogado Néstor Parisi utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para saludar a la conductora con una enumeración de las leyes desde que ella llegó al mundo.
El mensaje viral por el cumpleaños de Mirtha Legrand
"El Poder Judicial será cerca de la gente, o no será nada. Siempre", reza la biografía del letrado, quien trazó una línea de tiempo que permite observar la evolución de los derechos civiles, sociales y laborales en casi un siglo de historia argentina.
La cronología completa de la vida legal de Mirtha Legrand: de 1927 a 2026
A continuación, el listado completo compartido por Parisi, que repasa año por año el marco legal que rigió la Justicia en el país:
1927-1930: El padre mandaba en casa (1927), jueces patriarcales (1928), castigo a faltas provinciales (1929) y censura en prensa y teatro (1930).
1931-1935: Voto por edad y propiedad (1931), huelgas restringidas (1932), control de asociaciones políticas (1933) y registro/expulsión de extranjeros (1934-1935).
1936-1940: Censura de prensa extranjera (1936), régimen ferroviario (1937), cambios al Código de Comercio (1938), Ley de Seguridad Nacional (1939) y reunión limitada (1940).
1941-1945: Censura de espectáculos (1941), control sindical (1942), control de partidos (1943), regulación de cooperativas (1944) y convenios favorables al Estado (1945).
1946-1950: Mujeres votan por primera vez (1947), reforma constitucional de derechos sociales y reelección (1949) y leyes laborales (1950).
1951-1955: Nacionalización de industrias (1951), seguridad social ampliada (1952), sindicalización obligatoria (1953) y caída de Perón (1955).
1956-1960: Vuelve la Constitución de 1853 (1956), el artículo 14 bis y derechos laborales (1957) y reformas al Código Civil (1958).
1961-1965: Propiedad intelectual (1962), seguridad pública (1963) y responsabilidad médica (1965).
1966-1970: Emergencia laboral (1966), Ley 17.711 y abuso del derecho (1968) y seguridad interior (1970).
1971-1975: Salarios mínimos (1973), seguridad social (1974) y delitos económicos (1975).
1976-1982: Dictadura y suspensión de garantías (1976), juicios militares (1978) y regulaciones por Malvinas (1982).
1983-1987: Restauración democrática (1983), filiación igualitaria y Juicio a las Juntas (1985), y divorcio vincular (1987).
1988-1994: Privatizaciones (1990), reforma laboral (1991) y Reforma Constitucional de 1994 (reelección, Jefe de Gabinete y DDHH).
1995-2005: Protección al consumidor (1998), emergencia económica (2001), transparencia (2003) y anulación de leyes de impunidad (2005).
2006-2015: Derechos digitales (2007), Matrimonio Igualitario (2010), protección ambiental (2012) y Código Civil y Comercial Unificado (2015).
2016-2026: Transparencia y ciberseguridad (2016), Aborto Legal hasta semana 14 (2020), lavado de dinero (2023), modernización judicial (2025) y leyes sobre Inteligencia Artificial (2026).
