El mensaje de un abogado para Mirtha Legrand: cronología de leyes que marcaron la historia desde su nacimiento

En el aniversario del nacimiento de Mirtha Legrand, las redes sociales se poblaron de saludos para la diva. Sin embargo, uno de los mensajes más originales llegó desde el ámbito del Derecho. El abogado Néstor Parisi utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para saludar a la conductora con una enumeración de las leyes desde que ella llegó al mundo.