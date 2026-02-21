Desbaratan plan narco para asesinar a un juez federal y a un fiscal de Entre Ríos

La investigación sobre Airaldi se extiende desde hace varios años y lo compromete no solo con la justicia de Entre Ríos sino también con la de Rosario, donde enfrenta otro expediente de mayor gravedad que el que se tramita en Paraná.

Según trascendió, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sigue de cerca el tema que conmociona a Entre Ríos y al país, habiéndose comunicado con Ríos y Candioti y manteniendo contacto permanente con las fuerzas federales para garantizar la seguridad del magistrado y el fiscal.