Cómo quedará conformada la Cámara de Diputados tras la ruptura del PRO

Cómo quedará la Cámara de Diputados desde diciembre

De esta manera, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) sumará desde diciembre siete diputados a los 80 que tenía previstos tras las elecciones legislativas, obteniendo 87 bancas, apenas por encima del tercio necesario para impedir bloqueos a decretos presidenciales y, sobre todo, imposibilitando el tratamiento de un eventual juicio político a Javier Milei.

El peronismo, no obstante, continuará teniendo el bloque más numeroso, con 99 diputados, conformando con la izquierda (4 legisladores) la oposición más dura a las iniciativas del oficialismo libertario. Quedando 50 diputados como los formalmente no alineados.

Por su parte, la bancada del PRO quedará reducida a solo 17 legisladores, reduciendo casi a la mínima expresión el margen de Mauricio Macri a la hora de negociar con Milei las condiciones de la alianza que tiene al expresidente como ladero.

Lo que, además —y sobre todo—, pone de manifiesto la materialización de uno de los anhelos más grandes de Karina Milei: hacer crecer a LLA a costa del partido amarillo; o, dicho de otro modo y más contundentemente: borrarlo del mapa político argentino.

Cámara de Diputados desde diciembre: porcentajes por bloques

