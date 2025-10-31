Uno por uno: quiénes son los 7 diputados del PRO que se pasan a La Libertad Avanza

Por su parte, la bancada del PRO quedará reducida a solo 17 legisladores, reduciendo casi a la mínima expresión el margen de Mauricio Macri a la hora de negociar con Milei las condiciones de la alianza que tiene al expresidente como ladero.

Lo que, además —y sobre todo—, pone de manifiesto la materialización de uno de los anhelos más grandes de Karina Milei: hacer crecer a LLA a costa del partido amarillo; o, dicho de otro modo y más contundentemente: borrarlo del mapa político argentino.