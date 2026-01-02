Cómo será la agenda de Javier Milei en la primera semana del año: reforma laboral, dólar en alza y decretos
El Presidente no se tomó vacaciones, sino que encaró el Año Nuevo con decisiones ejecutivas y la mirada puesta en las sesiones extraordinarias en el Congreso.
Ahora que bajó la espuma del brindis por Año Nuevo -y que amainó la ola de calor en la mayor parte del país- el presidente Javier Milei busca retomar su agenda laboral con la firma de varios decretos de necesidad y urgencia (DNU) y algunos temas que serán tramitados en el Congreso con las sesiones extraordinarias de febrero, como la reforma laboral.
Tras el éxito de las sesiones extraordinarias de diciembre, en las que se aprobó el primer presupuesto de su mandato, Javier Milei se prepara para sacar la reforma laboral de manera exprés dada la cantidad de bancas que La Libertad Avanza tiene en la Cámara baja para este período.
Además, el Presidente se abocó a firmar decretos esta semana en la Quinta de Olivos, que salieron publicados este viernes en el Boletín Oficial: por caso, está el Decreto 941/2025, que modifica la Ley 25.520, de Inteligencia Nacional, que atañe específicamente a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Como primera medida la SIDE que comanda Cristian Auguadra -un hombre de Santiago Caputo- quedó como órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) y podrá "elaborar y aprobar el proyecto de presupuesto de sus órganos", lo que dejaría al Congreso de lado completamente.
En otro decreto, Javier Milei aplicó el primer aumento a los sueldos de funcionarios del Poder Ejecutivo, salvo por el suyo y el de la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
También salieron publicados este viernes en el Boletín Oficial los decretos de necesidad y urgencia de Javier Milei sobre temas como la prórroga de la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2026 y las modificaciones de otras leyes, como la que tiene que ver con las contribuciones patronales en el ámbito de la educación privada.
Con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a la cabeza, el Gobierno trabajará durante el verano en la Quinta de Olivos para ultimar detalles como la eliminación del esquema diferencial de subsidios, la entrada en vigencia del nuevo régimen de bandas cambiarias para el dólar oficial -que subió $ 20 en el primer día hábil de 2026- y el plan para el pago del primer vencimiento de deuda, que es este 9 de enero por un total de U$S 4.225 millones.
Según informó A24, la nueva mesa política del Gobierno estará comandada por Javier Milei, Luis Caputo y Manuel Adorni, e incluirá al ministro del Interior, Diego Santilli; al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a la líder del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.
Dados los DNU más recientes de Javier Milei estaría claro que algunos temas fueron "resueltos" sin el Congreso, que de todos modos podría votar para rechazar las decisiones ejecutivas.
Las sesiones extraordinarias del Congreso podrían extenderse entre el 2 y 27 de febrero, para luego reanudar su período habitual el 1o de marzo, tras un verano que promete ser caliente.
