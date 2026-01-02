Cómo será la agenda de Javier Milei en la primera semana del año: reforma laboral, dólar en alza y decretos

También salieron publicados este viernes en el Boletín Oficial los decretos de necesidad y urgencia de Javier Milei sobre temas como la prórroga de la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2026 y las modificaciones de otras leyes, como la que tiene que ver con las contribuciones patronales en el ámbito de la educación privada.

Con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a la cabeza, el Gobierno trabajará durante el verano en la Quinta de Olivos para ultimar detalles como la eliminación del esquema diferencial de subsidios, la entrada en vigencia del nuevo régimen de bandas cambiarias para el dólar oficial -que subió $ 20 en el primer día hábil de 2026- y el plan para el pago del primer vencimiento de deuda, que es este 9 de enero por un total de U$S 4.225 millones.

Según informó A24, la nueva mesa política del Gobierno estará comandada por Javier Milei, Luis Caputo y Manuel Adorni, e incluirá al ministro del Interior, Diego Santilli; al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a la líder del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

Dados los DNU más recientes de Javier Milei estaría claro que algunos temas fueron "resueltos" sin el Congreso, que de todos modos podría votar para rechazar las decisiones ejecutivas.

Las sesiones extraordinarias del Congreso podrían extenderse entre el 2 y 27 de febrero, para luego reanudar su período habitual el 1o de marzo, tras un verano que promete ser caliente.