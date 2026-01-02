"Vamos, vamos, vamos": la reacción de Jorge Rial al fuerte sismo que sacudió a la Ciudad de México
El temblor se registró este viernes por la mañana con epicentro en Guerrero, se sintió con fuerza en el centro del país y provocó evacuaciones preventivas.
Un sismo de magnitud 6,5 en la escala Richter se registró este viernes en México a las 7.58 hora local, según informó el Servicio Sismológico Nacional.
El sismo tuvo su epicentro frente a las costas del sureño estado de Guerrero, en el Pacífico, pero sus efectos se detectaron en varias ciudades del país, incluida la capital mexicana.
El movimiento telúrico fue percibido en varios puntos de la capital y obligó a la suspensión temporal de la habitual rueda de prensa matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum.
Desde México, Jorge Rial, quien se encuentra en la ciudad de vacaciones, relató cómo se sintió el sismo. “Te suena una alarma con una voz muy aguda. Yo no reaccionaba, María fue la que reaccionó y me dijo ‘Vamos, vamos’”, contó el periodista en diálogo con Radio 10.
“Cuando bajamos la gente ya estaba en la calle, la gente es muy tranquila, ya había policías. La gente en silencio. Me llamó la atención”, agregó Rial.
Tras el movimiento, helicópteros de la policía capitalina sobrevolaron el centro de la Ciudad de México para realizar tareas de monitoreo y evaluación. En paralelo, se registraron cortes de energía eléctrica en varias colonias del norte de la capital, de acuerdo a información preliminar de las autoridades.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (Sgirpc) indicó que, hasta el momento, las Unidades de Gestión Integral de Riesgos de las distintas alcaldías no reportaron afectaciones, aunque los relevamientos continuaban en distintos puntos de la ciudad.
Más tarde, Sheinbaum confirmó la magnitud preliminar del temblor y señaló que se comunicó con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Mientras que la coordinación de Protección Civil estatal precisó que el sismo se percibió en las regiones de Tres Valles, Córdoba, Los Tuxtlas, Xalapa, Orizaba, Huatusco y Coatzacoalcos.
“Al momento no se reportan afectaciones en infraestructura estratégica y las fuerzas de tarea continúan realizando recorridos de verificación de manera coordinada”, señaló.
