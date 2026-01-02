"Vamos, vamos, vamos": la reacción de Jorge Rial al fuerte sismo que sacudió a la Ciudad de México

rial sismo

Tras el movimiento, helicópteros de la policía capitalina sobrevolaron el centro de la Ciudad de México para realizar tareas de monitoreo y evaluación. En paralelo, se registraron cortes de energía eléctrica en varias colonias del norte de la capital, de acuerdo a información preliminar de las autoridades.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (Sgirpc) indicó que, hasta el momento, las Unidades de Gestión Integral de Riesgos de las distintas alcaldías no reportaron afectaciones, aunque los relevamientos continuaban en distintos puntos de la ciudad.

Más tarde, Sheinbaum confirmó la magnitud preliminar del temblor y señaló que se comunicó con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Mientras que la coordinación de Protección Civil estatal precisó que el sismo se percibió en las regiones de Tres Valles, Córdoba, Los Tuxtlas, Xalapa, Orizaba, Huatusco y Coatzacoalcos.

“Al momento no se reportan afectaciones en infraestructura estratégica y las fuerzas de tarea continúan realizando recorridos de verificación de manera coordinada”, señaló.