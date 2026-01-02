La publicación de Noelia Marzol en la pileta que generó una fuerte polémica en redes sociales
Un video familiar compartido por la bailarina junto a Ramiro Arias y su hija despertó cuestionamientos y abrió un debate sobre los límites del humor y la exposición infantil en internet.
Noelia Marzol volvió a quedar en el centro de la escena mediática, esta vez no por su trabajo artístico sino por una publicación en redes sociales que desató una intensa controversia. La bailarina y actriz, de 39 años, compartió un video junto a su esposo, el exfutbolista Ramiro Arias, y su hija Alfonsina durante una jornada de verano en la pileta de su casa.
Lo que para ella fue un momento cotidiano, atravesado por el humor y la complicidad de pareja, para muchos usuarios resultó inapropiado y encendió un fuerte debate digital. En las imágenes, Marzol aparece abrazada a Arias dentro de la pileta, mientras su hija permanece cerca de ellos. La escena, registrada en formato de historia de Instagram, intenta reflejar, según la propia lógica del video, las dificultades de encontrar momentos de intimidad cuando se es madre y se convive con hijos pequeños.
Sin embargo, el mensaje que acompaña la grabación fue el punto que despertó mayor rechazo. Durante el video, la conductora se dirige directamente a su hija con una frase que fue ampliamente cuestionada: “Alfi, ¿nos dejás a papá y mamá un ratito solitos?”, seguida de un “Dejanos un rato tranquilos”. A eso se suma un texto sobreimpreso que dice “Imposible tener un momento de lujuria”.
La combinación de palabras y contexto fue interpretada por muchos usuarios como inapropiada, especialmente por la presencia de una menor en la escena. La publicación no tardó en viralizarse y las redes se llenaron de comentarios críticos. Más allá del estilo habitual de Marzol, que suele compartir fragmentos de su vida cotidiana con tono humorístico y descontracturado, esta vez la recepción fue mayoritariamente negativa.
Muchos señalaron que el contenido cruzaba límites al involucrar a una niña en un mensaje con connotaciones adultas. Entre las reacciones que circularon, se destacaron mensajes como: “Va a estar linda esa reunión en el jardín cuando los llamen para preguntarles por qué la nena dice que ‘mi papá le da besos a mamá en la tetas y mamá me dice que me vaya’”, o “No solo es increíble que le pidas a una criatura que te deje sola con tu pareja durante el día cuando están los tres en una pileta, sino que encima te grabás”.
Otros apuntaron a la contradicción entre pedir intimidad y exponer la situación en redes: “Pide intimidad a la hija pero se filma y sube el video a Internet”. También hubo quienes plantearon una reflexión más amplia sobre la exposición infantil y el uso del humor en redes sociales, señalando que el contenido puede ser interpretado de formas muy distintas una vez que se vuelve público.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario