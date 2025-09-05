Comunicado de la CGT por la censura previa del Gobierno: "Peligro"



Por otro lado, criticó "el Decreto 629/2025, que tiene como único fin golpear la actividad que realizan vendedores de diarios y revistas, desregulando e hiriendo de muerte la actividad de los canillitas, quienes ocupan también un importante rol garantizando la libertad de prensa y el pensamiento crítico", aludiendo a la medida oficializada por el Gobierno esta semana.

"Desde la CGT manifestamos nuestra solidaridad con las y los trabajadores de prensa, repudiamos toda acción intimidatoria promovida desde el poder político y rechazamos categóricamente la medida judicial adoptada, por constituir un antecedente gravísimo contra la democracia", cerró la central sindical.

La censura del juez Maraniello sobre los audios de Karina Milei

Este lunes, el juez Maraniello dictó este lunes una medida cautelar para prohibir a los medios de comunicación la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia que hayan sido grabados en Casa Rosada, una medida que fue criticada por la oposición y comunicadores.

Con su resolución, el magistrado ordenó "el cese de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29 de agosto de 2025 que sean atribuidos a Karina Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web".