Quién es Michael Milken, el "rey de los bonos basura" con el que Javier Milei se reunió en Estados Unidos

En 1990, Milken fue declarado culpable de seis cargos relacionados con fraude y evasión de impuestos, siendo condenado a diez años de prisión, al pago de una multa de 900 millones de dólares e inhabilitado de por vida para ejercer en la industria de valores. Tras cumplir 22 meses de prisión efectiva y pagar 600 millones de dólares, Milken fue liberado y dedicó su tiempo a la filantropía, principalmente en la lucha contra el cáncer.

A pesar de su intento por limpiar su imagen, la figura de Milken sigue siendo polémica. Su indulto en 2020 por parte del entonces presidente estadounidense Donald Trump generó un intenso debate sobre la ética y la justicia en el mundo financiero. Más allá de su pasado controvertido, Milken sigue siendo una figura influyente en el mundo de las finanzas.