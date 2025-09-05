Revelan un video de Victoria Villarruel y Diego Spagnuolo en plena investigación por coimas en ANDIS
Las imágenes corresponden a junio de 2024 y muestran a la vicepresidenta junto al ex titular de la ANDIS, hoy acusado en la causa por corrupción.
En medio del escándalo judicial que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un nuevo episodio salió a la luz y promete tensar aún más el escenario político. Se trata de un video inédito que muestra a la vicepresidenta Victoria Villarruel cenando con Diego Spagnuolo, ex titular del organismo y principal apuntado en la investigación por supuestos sobornos ligados a la compra de medicamentos.
La grabación, fechada el 27 de junio de 2024 a las 21.29 horas, se realizó en un reconocido restaurante de Pilar y refleja un encuentro que, hasta ahora, no se conocía públicamente. En las imágenes se puede ver a Villarruel dialogando con Spagnuolo, quien aparece notablemente preocupado y se toma la cabeza mientras conversan.
La cena ocurrió meses antes de que trascendieran los polémicos audios que pusieron en jaque la gestión de la ANDIS, grabaciones que habrían sido realizadas entre agosto y octubre del mismo año. Este registro cobra especial relevancia porque coincide con el inicio del deterioro del vínculo entre el exfuncionario y el presidente Javier Milei, al mismo tiempo que comenzaban a tensarse las relaciones entre el mandatario y su vice, hasta derivar en una ruptura total de comunicación.
La causa que instruye el fiscal Franco Picardi apunta a determinar si existió un esquema de coimas dentro de la agencia, que involucraría a la droguería Suizo Argentina y a empresarios cercanos a figuras políticas del oficialismo. Aunque ya se realizaron múltiples allanamientos, todavía no hay detenidos, y Spagnuolo permanece en el centro de la tormenta.
A finales de agosto, el ex titular de la ANDIS designó como abogados defensores a Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, lo que muestra que la estrategia judicial avanza mientras crecen las presiones políticas.
El video, más allá de no ser prueba directa del supuesto entramado de corrupción, complica la situación de la vicepresidenta en un momento en que las divisiones internas dentro del Gobierno son cada vez más visibles. Para la oposición, la cena es una señal de vínculos incómodos que la vicepresidenta deberá explicar. Para el oficialismo, en cambio, se trata de un nuevo capítulo en la guerra política que busca debilitar al Ejecutivo.
Con las elecciones ya en el horizonte y un clima de creciente desconfianza, este registro audiovisual no solo reaviva la investigación por coimas, sino que también expone con crudeza las fracturas dentro de la cúpula del poder.
