A horas de las elecciones en Provincia, Javier Milei rompió la veda con un violento mensaje
El presidente volvió a apuntar contra el periodismo que reveló que el muy celebrado en Casa Rosada acuerdo con los Estados Unidos para que los argentinos puedan entrar a ese país sin visa, se cayó por el momento.
El presidente Javier Milei publicó, una vez más, un violento mensaje contra el periodismo y violó así la veda electoral que comenzó en las primeras horas de este viernes de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo domingo en la provincia de Buenos Aires.
El mandatario libertario se volcó a sus redes sociales para salirle al cruce a informes periodísticos sobre las serias dificultades que enfrenta el gobierno nacional para poder avanzar en el empantanado acuerdo de exención de visas con los Estados Unidos que la Casa Rosada había anunciado con bombos y platillos pero que Washington decidió posponer por el momento.
La publicación de Milei consistió en un único acrónimo en mayúsculas: "NOLSALP".
El exabrupto del mandatario en la red social X fue para respaldar una desmentida a una nota del periodista Marcelo Bonelli sobre un viaje del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, a Estados Unidos. El acrónimo "NOLSALP" que utilizó el Presidente significa "No Odiamos Lo Suficiente A Los Periodistas".
La reacción presidencial se da en el marco de los rumores y versiones sobre un freno en el acuerdo para que los argentinos puedan ingresar a Estados Unidos sin visa. A principios de esta semana, el medio estadounidense Axios reveló que Washington había cancelado a último momento la firma del convenio mientras la delegación argentina, encabezada por Pazo, ya estaba en viaje, en un episodio que un funcionario de ese país calificó de "vergonzoso".
El mensaje del jefe de Estado fue publicado horas después del inicio de la veda electoral en la provincia de Buenos Aires, que comenzó a las 8 de la mañana y prohíbe cualquier tipo de manifestación o proselitismo político por parte de funcionarios y candidatos.
El violento posteo del Presidente contra la prensa y en medio del período de veda se suma a la tensión que rodea al Gobierno por los escándalos de corrupción, a solo dos días de una elección legislativa clave en el principal distrito del país.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario