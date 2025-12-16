La CGT se reunió con diputados e intendentes y ratificó la marcha contra la reforma laboral

En paralelo, un grupo de intendentes bonaerenses también se reunió con la cúpula cegetista para expresar su respaldo al rechazo de la reforma laboral. El encuentro se desarrolló en la misma sede porteña y formó parte de una ronda de apoyos políticos a la posición del movimiento obrero frente al proyecto del Ejecutivo. Participarron: Mayra Mendoza (Quilmes), Julián Álvarez (Lanús), Federico Achával (Pilar), Juan Luis Mancini (Suipacha), Waldemar Giordano (Colón), Iván Villagra (Carmen de Areco) y Fernando Raitelli (Brandsen).

Las reuniones se dieron horas después del ataque a la sede del Sindicato del Vidrio, que fue repudiado por la CGT y por distintos dirigentes políticos. Uno de ellos fue el ministro de Trabajo de la provincia, Walter Correa, calificó el hecho como “gravísimo” y manifestó su solidaridad con el secretario general del gremio, Cristian Jerónimo, y con los trabajadores del sector.

A través de un mensaje en la red social X, Correa afirmó: “Repudio enérgicamente el atentado sufrido por Seivara, un hecho gravísimo para intimidar al movimiento obrero y frenar la movilización de CGT”. El funcionario bonaerense se sumó así al pronunciamiento de la central sindical, que vinculó el ataque con el contexto previo a la protesta convocada contra la reforma laboral.

Los encuentros en la CGT funcionaron como instancia de coordinación política y parlamentaria frente a un proyecto que el Poder Ejecutivo busca tratar como prioridad en las sesiones extraordinarias del Congreso. En las últimas horas, pasaron por la sede central referentes sindicales, legisladores nacionales, intendentes y dirigentes del peronismo, con el objetivo de unificar posiciones y organizar la protesta.