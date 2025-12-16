La CGT se reunió con diputados e intendentes y ratificó la marcha contra la reforma laboral
La movilización del jueves reunirá a sindicatos, legisladores y organizaciones políticas del peronismo. Las dos CTA y ATE también convocan.
La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) mantuvo este lunes una serie de reuniones con diputados nacionales y con intendentes peronistas, en el marco del rechazo al proyecto de “modernización laboral” impulsado por el Gobierno nacional y luego del ataque a la sede del Sindicato de Empleados del Vidrio (SEIVARA), hecho que la central interpretó como un intento de intimidación al movimiento obrero de cara a la movilización del jueves.
En la sede de Azopardo, las autoridades de la CGT , Jorge Sola, Cristian Jeronimo y Octavio Argüello recibieron a legisladores del espacio Primero La Patria, con quienes coordinaron acciones frente al tratamiento parlamentario de la iniciativa oficial y ratificaron la convocatoria al paro y la movilización previstos para este jueves 18 de diciembre. Desde la central sindical señalaron que la estrategia incluye presencia “en la calle y en el Congreso”, con el objetivo de defender los derechos laborales y el derecho a huelga.
Los diputados presentes incluyeron a Nicolás Trotta (Buenos Aires), José Glinski (Chubut), Santiago Roberto (CABA), Raúl Hadad (Corrientes), Cristian Andino (San Juan), Guillermo Snopek (Jujuy), Pablo Todero (Neuquén) y Jorge Chica (San Juan).
En paralelo, un grupo de intendentes bonaerenses también se reunió con la cúpula cegetista para expresar su respaldo al rechazo de la reforma laboral. El encuentro se desarrolló en la misma sede porteña y formó parte de una ronda de apoyos políticos a la posición del movimiento obrero frente al proyecto del Ejecutivo. Participarron: Mayra Mendoza (Quilmes), Julián Álvarez (Lanús), Federico Achával (Pilar), Juan Luis Mancini (Suipacha), Waldemar Giordano (Colón), Iván Villagra (Carmen de Areco) y Fernando Raitelli (Brandsen).
Las reuniones se dieron horas después del ataque a la sede del Sindicato del Vidrio, que fue repudiado por la CGT y por distintos dirigentes políticos. Uno de ellos fue el ministro de Trabajo de la provincia, Walter Correa, calificó el hecho como “gravísimo” y manifestó su solidaridad con el secretario general del gremio, Cristian Jerónimo, y con los trabajadores del sector.
A través de un mensaje en la red social X, Correa afirmó: “Repudio enérgicamente el atentado sufrido por Seivara, un hecho gravísimo para intimidar al movimiento obrero y frenar la movilización de CGT”. El funcionario bonaerense se sumó así al pronunciamiento de la central sindical, que vinculó el ataque con el contexto previo a la protesta convocada contra la reforma laboral.
Los encuentros en la CGT funcionaron como instancia de coordinación política y parlamentaria frente a un proyecto que el Poder Ejecutivo busca tratar como prioridad en las sesiones extraordinarias del Congreso. En las últimas horas, pasaron por la sede central referentes sindicales, legisladores nacionales, intendentes y dirigentes del peronismo, con el objetivo de unificar posiciones y organizar la protesta.
