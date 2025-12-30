Comunicado de La Fraternidad por la cancelación de los trenes a Córdoba y Tucumán: "Lamentamos tener razón"

En el texto sostuvieron que a partir de esta decisión del Gobierno “se configura el lock-out contra los trenes de pasajeros, privando de esta manera a miles de usuarios la posibilidad de transportare a costos accesibles para que la gente que menos tiene”.

En ese sentido, reclamaron: “Todos los argentinos debemos defender la continuidad de estos servicios, porque es defender nuestra soberanía”.

A su vez, el lunes, y tal como le prometió al FMI, la Inspección General de Justicia confirmó que terminó el proceso de convertir a Ferrocarriles Argentinos en Sociedad Anónima previsto en el DNU 70/23. Esto facilita eventuales procesos de privatización o asociación mixta con capitales privados.