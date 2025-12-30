Comunicado de La Fraternidad por la cancelación de los trenes a Córdoba y Tucumán: "Lamentamos tener razón"
El sindicato de maquinistas cuestionó que las reparaciones se convirtieron en una “excusa” para no reponer los trenes.
El sindicato La Fraternidad denunció que la cancelación de trenes hacia Tucumán y Córdoba con motivo de la reparación de vías es una “excusa ideal” por parte del Gobierno para impedir que se repongan los servicios de larga distancia a ambas provincias.
La cancelación de los servicios ferroviarios de pasajeros de larga distancia hacia Córdoba y Tucumán fue confirmada el lunes por el mismo sindicato. “Para nosotros, nunca es grato dar malas noticias, y mucho menos en vísperas del Año Nuevo, pero nuestro anticipo sobre la cancelación de la circulación de los trenes a Córdoba y Tucumán se confirma”, señaló la conducción sindical.
La organización que conduce Omar Maturano y que nuclea a los maquinistas difundió un comunicado donde indicaron que, si bien en un primero momento respaldaron la decisión de suspender los trenes para reparar las vías, luego consideraron que la medida responde a un “lock-out” contra el sistema ferroviario y el transporte de pasajeros.
“Lo que en principio entendimos acertado, que es la reparación de trenes luego del descarrilamiento de fecha 20 de septiembre de 2025 del tren a Tucumán, se ha convertido en la excusa ideal para impedir que se repongan los servicios”, consideraron en el comunicado.
El mensaje, titulado “Lamentamos tener razón”, advirtió que la interrupción de los servicios se produce en vísperas de Año Nuevo y que afectará a miles de usuarios.
En el texto sostuvieron que a partir de esta decisión del Gobierno “se configura el lock-out contra los trenes de pasajeros, privando de esta manera a miles de usuarios la posibilidad de transportare a costos accesibles para que la gente que menos tiene”.
En ese sentido, reclamaron: “Todos los argentinos debemos defender la continuidad de estos servicios, porque es defender nuestra soberanía”.
A su vez, el lunes, y tal como le prometió al FMI, la Inspección General de Justicia confirmó que terminó el proceso de convertir a Ferrocarriles Argentinos en Sociedad Anónima previsto en el DNU 70/23. Esto facilita eventuales procesos de privatización o asociación mixta con capitales privados.
