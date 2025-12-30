Revelan que Juan Martín Del Potro tiene un romance con una conocida economista
El tenista y la economista habrían empezado recientemente una relación amorosa. Los detalles de cómo se conocieron.
El tenista Juan Martín del Potro tiene una activa vida amorosa. A lo largo de su vida, conquistó a una gran cantidad de mujeres, muchas de ellas, del mundo del espectáculo. Después de casi un año sin romances, en las últimas horas, su nombre volvió a ser tendencia al ser vinculado con la economista Lara López Calvo.
Juan Etchegoyen dio a conocer dio a conocer los detalles. “Una fuente muy confiable me dijo que están juntos y yo confirmé con uno de los protagonistas que efectivamente tienen gente en común. La persona que me lo cuenta es sumamente confiable y yo hoy acá voy a dar los nombres de esta historia de amor que no creo por ahora que sea blanqueado”, dijo el periodista.
“Es tan reciente que me dicen que se están conociendo y ambos tienen una idea de futuro juntos, no de algo momentáneo. A mi me dicen que se conocieron en el ámbito laboral, él trabaja con los jefes de ella y este rumor de romance va hacer ruido internacionalmente. Es algo incipiente me dicen sin título ni rótulo”, agregó Etchegoyen.
En ese sentido, Juan aseguró que: “Estoy hablando del ex tenista Juan Martín Del Potro que según me dicen está arrancando un algo con una economista muy prestigiosa. Estoy hablando de Del Potro y de Lara López Calvo que ha tenido un auge impresionante este año en lo profesional”.
Para cerrar con la información Juan reveló que: “Intenté hablar con los protagonistas, me contesto una sola de las partes que me confirmó que se conocen pero que no hay romance pero no sería la primera vez que los protagonistas ocultan. Obviamente yo le creo al famoso pero quiero esperar a ver qué pasa con esto. Cualquier cosa que se concrete o que alguien diga algo ya saben quién lo anticipo”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario