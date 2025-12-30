Javier Milei subirá por decreto los sueldos del Poder Ejecutivo, pero no el suyo: ¿y Victoria Villarruel?
En las últimas horas circuló el rumor de que el Presidente percibiría en 2026 el primer aumento de sueldo de su mandato, pero sólo lo harán sus ministros.
El presidente Javier Milei firmará en breve un decreto por el cual se aplicará en 2026 el primer aumento en los sueldos del Poder Ejecutivo desde 2023. La novedad dio lugar a especulaciones sobre su propio salario, pero el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desmintió que el mandatario esté entre los beneficiados por la decisión.
Como si nunca hubiese dejado el rol de vocero presidencial, Manuel Adorni procedió este martes a "desmentir una serie de noticias falsas que circularon ayer por la tarde en algunos medios donde especificaban que el Presidente había tomado la decisión de aumentarse su propio sueldo. No va a ser así".
En una rueda de prensa desde Casa Rosada el Jefe de Gabinete de Javier Milei -el tercero de la gestión- reveló que "el sueldo del Presidente va a seguir congelado indefinidamente", por lo que seguirá cobrando los mismos $ 4.066.018 que desde diciembre de 2023, cuando asumió tras Alberto Fernández.
Lo que sí ocurrirá es que tras dos años de congelamiento, el presidente Javier Milei instrumentará aumentos de sueldos para sus funcionarios del Poder Ejecutivo, lo que abarca desde la vicepresidenta, Victoria Villarruel, hasta los miembros de su Gabinete, con sus viceministros, secretarios y subsecretarios.
En el caso de Victoria Villarruel, la presidente del Senado está cobrando $ 3.764.820 por mes; los ministros perciben $ 3.584.006; un secretario cobra $ 3.282.709 y un subsecretario, $ 2.981.510.
Mientras tanto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil fue de $ 334.800 en diciembre, y el sueldo promedio del país fue de $1.483.740 en octubre, no obstante lo cual varios integrantes del Gabinete nacional habrían hecho notar que perdieron capacidad adquisitiva ante el avance de la inflación.
Tanto es así que comenzó una migración de funcionarios que saltan al sector privado por la falta de competitividad salarial, lo que indica, a priori, que el Estado no ofrece sueldos competitivos en el mercado laboral.
"Apelamos a que cuando tengan información por favor la chequeen. El Presidente no va a aumentarse el sueldo, no va a estar dentro de los aumentos que se den", sentenció Manuel Adorni, uno de los beneficiados por el primer decreto que emitiría Javier Milei en 2026. probablemente el mismísimo 2 de enero.
