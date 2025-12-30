Javier Milei subirá por decreto los sueldos del Poder Ejecutivo, pero no el suyo: ¿y Victoria Villarruel?

Mientras tanto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil fue de $ 334.800 en diciembre, y el sueldo promedio del país fue de $1.483.740 en octubre, no obstante lo cual varios integrantes del Gabinete nacional habrían hecho notar que perdieron capacidad adquisitiva ante el avance de la inflación.

Tanto es así que comenzó una migración de funcionarios que saltan al sector privado por la falta de competitividad salarial, lo que indica, a priori, que el Estado no ofrece sueldos competitivos en el mercado laboral.

"Apelamos a que cuando tengan información por favor la chequeen. El Presidente no va a aumentarse el sueldo, no va a estar dentro de los aumentos que se den", sentenció Manuel Adorni, uno de los beneficiados por el primer decreto que emitiría Javier Milei en 2026. probablemente el mismísimo 2 de enero.