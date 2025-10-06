Javier Milei presentó su libro: manifestaciones, show musical, declaraciones y minuto a minuto

Live Blog Post

Qué dijo Javier Milei durante la presentación del libro

Durante la presentación de su nuevo libro, “La Construcción del Milagro”, el Presidente aprovechó el escenario para enviar un mensaje contundente a sus seguidores en la recta final de las elecciones legislativas del 26 de octubre: les pidió "no aflojen" porque el movimiento debe "terminar de pasar el río".

El mandatario destacó el avance del movimiento libertario, asegurando que están logrando un quiebre ideológico. Utilizó el ejemplo de la red social X (antes Twitter) para graficar su victoria cultural: "Ahora pueden hablar todos, hay debate y, si hay debate, los 'zurdos' pierden, y cuando pierden el debate, empiezan con la escalada de la violencia".

Al reflexionar sobre el camino que lo llevó al Gobierno, el Presidente insistió en la necesidad de compromiso territorial: "Hubo que desarrollar músculo político, porque esto no se gana tirando piedras desde la tribuna, sino metiendo los pies en el barrio, y así es cómo se ganan las elecciones".

En diálogo con el vocero Manuel Adorni en el escenario, Milei reforzó su pedido de apoyo: "No aflojen, estamos a mitad de camino, terminemos de pasar el río".

El Presidente articuló su plan económico para el próximo período, asegurando que la "baja de impuestos" que impulsa su gestión "va a generar recursos en el sector privado, que se va a poder expandir". Esto, a su vez, permitirá una "reforma laboral donde no se pierdan puestos de trabajo y haya salarios más altos".

Finalmente, el mandatario proyectó un beneficio fiscal histórico si logra ser reelecto: "Si tuviéramos la suerte de que nos acompañaran hasta 2031, le estaríamos devolviendo a los argentinos 500 mil millones de dólares, que no van a pagar más en impuestos, más que la deuda que tenemos hoy".