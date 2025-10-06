MinutoUno

Javier Milei presentó su libro: manifestaciones, show musical, declaraciones y minuto a minuto

En medio del escándalo electoral, con un mucha tensión en la previa, el mandatario encabezó el lanzamiento de su libro, junto a un show musical. Los detalles.

A tres semanas de las elecciones legislativas, y tras la reciente renuncia de José Luis Espert en medio de un escándalo, el presidente Javier Milei inició una semana clave, en la que encabezará los próximos actos de campaña en distintas provincias para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza, y que lo tuvo como orador y "showman" de la presentación de su libro.

Es que este lunes el mandatario presentó su libro "La construcción del milagro", en el estadio Movistar Arena de Villa Crespo, con un discurso y una performance musical junto a "La Banda Presidencial", integrada por los hermanos Benegas Lynch, Marcelo Duclos, Lilia Lemoine y otros funcionarios.

El show presidencial se dio en medio del escándalo que sacude a La Libertad Avanza por la reciente renuncia de Espert, tras denuncias por sus vínculos con un presunto narcotraficante.

milei show movistar arena

Minuto a minuto de la presentación del libro de Javier Milei

Qué dijo Javier Milei durante la presentación del libro

Durante la presentación de su nuevo libro, “La Construcción del Milagro”, el Presidente aprovechó el escenario para enviar un mensaje contundente a sus seguidores en la recta final de las elecciones legislativas del 26 de octubre: les pidió "no aflojen" porque el movimiento debe "terminar de pasar el río".

El mandatario destacó el avance del movimiento libertario, asegurando que están logrando un quiebre ideológico. Utilizó el ejemplo de la red social X (antes Twitter) para graficar su victoria cultural: "Ahora pueden hablar todos, hay debate y, si hay debate, los 'zurdos' pierden, y cuando pierden el debate, empiezan con la escalada de la violencia".

Al reflexionar sobre el camino que lo llevó al Gobierno, el Presidente insistió en la necesidad de compromiso territorial: "Hubo que desarrollar músculo político, porque esto no se gana tirando piedras desde la tribuna, sino metiendo los pies en el barrio, y así es cómo se ganan las elecciones".

En diálogo con el vocero Manuel Adorni en el escenario, Milei reforzó su pedido de apoyo: "No aflojen, estamos a mitad de camino, terminemos de pasar el río".

El Presidente articuló su plan económico para el próximo período, asegurando que la "baja de impuestos" que impulsa su gestión "va a generar recursos en el sector privado, que se va a poder expandir". Esto, a su vez, permitirá una "reforma laboral donde no se pierdan puestos de trabajo y haya salarios más altos".

Finalmente, el mandatario proyectó un beneficio fiscal histórico si logra ser reelecto: "Si tuviéramos la suerte de que nos acompañaran hasta 2031, le estaríamos devolviendo a los argentinos 500 mil millones de dólares, que no van a pagar más en impuestos, más que la deuda que tenemos hoy".

Javier Milei dedicó la presentación de su libro a Charlie Kirk

“Intentaron asesinar a (Jair) Bolsonaro, a (Donald) Trump, asesinaron a (Miguel) Uribe y se llevaron la vida de nuestro querido Charlie Kirk”, indicó.

Milei cantó el Himno envuelto en una bandera Argentina

milei himno
Tras el show musical, hablan Adorni y Agustín Laje

Mientras el Presidente se baña, según él mismo anunció, el vocero presidencial y el escritor se suben al escenario para hablarle a los militantes.

Tras un discurso pro Israel, Milei cantó "Hava Nagila"

El Presidente destacó a Israel como el "bastión de Occidente"; pidió por la libertad de "todos los secuestrados" y apuntó contra "la izquierda" porque está junto a "los terroristas". Luego, cantó la popular canción en hebreo.

Milei y los militantes cantan "Cristina tobillera"

El Presidente comenzó a entonar una canción burlona contra la exmandataria que cumple prisión domiciliaria.

milei cristina en tobillera
Milei ahora canta "Blues del equipaje"

El Presidente continúa con su show musical, ahora con un tema de La Mississippi.

Milei ahora canta "Rock del gato"

Sigue el show musical del Presidente con el tema de Ratones Paranoicos.

milei rock del gato
"Escuchaste kirchnerista"

"Ganaste un round pero no la guerra", sostuvo el Presidente, que tras su primera canción brindó agradecimientos "al triángulo de hierro" de Santiago Caputo y Karina Milei.

Javier Milei canta "Demoliendo hoteles"

El Presidente arrancó su "show" cantando "Demoliendo hoteles" en el Movistar Arena.

Seguí leyendo esta nota.

MILEI CANTA
Así ingresaba Javier Milei al acto en el Movistar Arena

La Policía hizo correr a manifestantes contra Javier Milei

En vivo por C5N mostraron el momento en que las fuerzas de seguridad comenzaron a reprimir solo a los manifestantes opositores.

Gordo Dan sobre el "pasado peronista y PRO" de Diego Santilli: "Ya nos teñimos de colorado"

El influencer libertario es uno de los que ingresará al Movistar Arena junto a Javier Milei. En la previa destacó a José Luis Espert y a Diego Santilli.

gordo dan

Seguí leyendo la nota.

Ritondo: "Era difícil hacer campaña con Espert"

En la previa al ingreso al Movistar Arena, el ex PRO reconoció que el ahora excandidato tenía que aclarar bien su situación, porque sino iba a complicar la campaña. "El sintió que perjudicaba y por eso se bajó", sostuvo.

A las trompadas en la previa de la presentación de Javier Milei

Militantes libertarios se concentraron en las inmediaciones del estadio, al tiempo que se registró una contramarcha de opositores que se reunieron para repudiar al Presidente. La tensión fue escalando al punto tal que hasta se registraron peleas a trompadas y patadas, que se vieron en vivo durante la transmisión de C5N.

Seguí leyendo esta nota.

marcha milei movistar arean
Tensión en la previa del acto de Milei en Villa Crespo

El pasacalles contra Javier Milei a metros de donde se presenta el Presidente

Mientras sus seguidores comenzaban a llegar en busca de su entrada gratuita, otras personas -opositoras al Gobierno, por cierto- se encargaron de manifestarse con un pasacalles que no tardó en viralizarse en redes sociales: "Milei, milagro es llegar al 15 del mes", escribieron, dejando en claro la difícil situación económica que atraviesa el bolsillo argentino.

pasacalle contra milei villa crespo

Seguí leyendo esta nota.

Javier Milei transmitió en vivo por Instagram la previa de su acto en el Movistar Arena

En la antesala del recital y presentación de su libro “La construcción del milagro”, el mandatario transmitió en vivo a través de Instagram la prueba de sonido desde el Movistar Arena, donde se mostró entusiasmado y relajado mientras ensayaba junto a “La Banda del Presidente”.

La escena se dio en un contexto agitado por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado, una decisión que sacudió el tablero oficialista y generó múltiples reacciones dentro del espacio libertario. Durante el “live”, el mandatario ofreció un adelanto del espectáculo, mostrando la estructura del escenario y compartiendo fragmentos de su ensayo musical.

Seguí leyendo esta nota.

