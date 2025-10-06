Eduardo Feinmann chicaneó a José Luis Espert por su renuncia y posterior faltazo a su programa

Feinmann dio por terminado el tema político de la renuncia, aunque no sin ofrecer una actualización sobre los movimientos del ahora excandidato dentro de su rol legislativo.

"Igualmente, eh, según tengo entendido, porque igualmente para mí el tema está terminado. Obvio que está totalmente terminado. Listo. El gobierno no lo va a venir, no va a venir. Eh, pero igualmente para mí el tema, sinceramente, está terminado. Listo. Ya está, presentó la la la renuncia a a su cargo como candidato, primer candidato a diputado", señaló el conductor.

Finalmente, el periodista agregó un dato adicional sobre el impacto de la renuncia en el Congreso. "Hoy presentó la renuncia a la tarde como miembro de la comisión de hacienda, ¿no? Sí, de la comisión de hacienda. Eso no implica, mejor dicho, eso no es que él renunció a la presidencia, sino que fue por más. Renunció a la comisión directamente, lo cual implica que renuncia a la presidencia", remató.