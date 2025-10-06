Eduardo Feinmann chicaneó a José Luis Espert por su renuncia y posterior faltazo a su programa
El conductor no dejó pasar la chance de burlarse del ahora excandidato de La Libertad Avanza quien, cuando aseguraba que no se bajaba, le había prometido visitarlo en vivo.
El periodista Eduardo Feinmann aprovechó su espacio para ironizar sobre la sorpresiva renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado por La Libertad Avanza (LLA), y se burló de que el economista no cumplió con la promesa de asistir a su programa, tal como había quedado pactado antes del escándalo.
Con mucha chanza, Feinmann relató en el aire que anticipó el movimiento político un día antes de que se confirmara. "Yo puse que tenía un sueño, que había soñado, que había soñado. I have a dream. A veces te quedás pensando y tenés así pensamientos o sueños en a un despierto, ¿no? Una epifanía", expresó.
El periodista continuó con la burla, detallando la premonición que resultó ser cierta. "Un sí, que renunciaba, que Santilli iba a ser el primer candidato a diputado y que había que reimprimir las boletas. Y eso ocurrió una hora después con la renuncia de Espert", indicó.
Tras la confirmación de la renuncia, el conductor le había enviado un mensaje a Espert, rememorando su previa promesa. "Le escribí también en ese momento, 'Te espero igual mañana a las 18:30. Ayer. La silla estará esperando en A 24. Salute'", remarcó, y acto seguido, el conductor mostró la silla vacía en el estudio: "Y ahí está la silla esperando a Espert. Ahí está la silla".
Feinmann dio por terminado el tema político de la renuncia, aunque no sin ofrecer una actualización sobre los movimientos del ahora excandidato dentro de su rol legislativo.
"Igualmente, eh, según tengo entendido, porque igualmente para mí el tema está terminado. Obvio que está totalmente terminado. Listo. El gobierno no lo va a venir, no va a venir. Eh, pero igualmente para mí el tema, sinceramente, está terminado. Listo. Ya está, presentó la la la renuncia a a su cargo como candidato, primer candidato a diputado", señaló el conductor.
Finalmente, el periodista agregó un dato adicional sobre el impacto de la renuncia en el Congreso. "Hoy presentó la renuncia a la tarde como miembro de la comisión de hacienda, ¿no? Sí, de la comisión de hacienda. Eso no implica, mejor dicho, eso no es que él renunció a la presidencia, sino que fue por más. Renunció a la comisión directamente, lo cual implica que renuncia a la presidencia", remató.
