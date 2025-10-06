¿Contra su fobia? Javier Milei arranca la campaña con Diego Santilli en una fábrica de papas fritas
Alguna vez se dijo que el Presidente le tiene una suerte de fobia a la comida chatarra, pero de la mano de su nuevo candidato buscará el voto en Mar del Plata.
Javier Milei acompañará este martes a Diego Santilli en su primer acto de campaña como parte de la lista de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas nacionales. El evento central será la inauguración de la planta en Mar del Plata de una marca estadounidense de papas fritas.
A pesar de que alguna vez se insinuó que Javier Milei le tiene tanta tirria a la comida chatarra que desarrolló una fobia particular por las papas fritas, esta semana el mandatario y su candidato visitarán la planta de la compañía de capitales estadounidense Lamb Weston, cuyo lema es "posibilidades en papas".
Lamb Weston ya tenía una planta en Murno, en el Conurbano bonaerense, pero a partir de octubre abrió otra en la localidad de General Savio, que está en el partido de General Pueyrredón, informó el sitio Ámbito Financiero.
Tras hacer una inversión de U$S 300 millones en tierras de Axel Kicillof, la compañía de capitales estadounidenses contará con el mismísimo Presidente de la Nación para su gran inauguración en el partido que gobierna Guillermo Montenegro, un aliado de La Libertad Avanza.
La cita es significativa dado que se trata del primer acto de campaña del flamante candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires: hasta esta semana José Luis Espert encabezaba la lista para el 26 de octubre, pero tuvo que renunciar después de que se hicieran públicos sus vínculos con un empresario vinculado al narcotráfico.
Mientras Espert sigue tomando café y malas decisiones en algún rincón del Congreso hasta el 10 de diciembre, a menos de que la Cámara baja decida expulsarlo, el "Colorado" Santilli saldrá de papas fritas con Javier Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, otro hombre muy requerido por estos días por los miembros del Poder Legislativo.
Pero este martes Milei caminará por la calle Güemes de Mar del Plata acompañado por Santilli y Francos como si fuesen turistas de pretemporada, probablemente con un mejor resultado que su desastrosa visita a Lomas de Zamora.
