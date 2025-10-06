¿Contra su fobia? Javier Milei arranca la campaña con Diego Santilli en una fábrica de papas fritas

La cita es significativa dado que se trata del primer acto de campaña del flamante candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires: hasta esta semana José Luis Espert encabezaba la lista para el 26 de octubre, pero tuvo que renunciar después de que se hicieran públicos sus vínculos con un empresario vinculado al narcotráfico.

espert2

Mientras Espert sigue tomando café y malas decisiones en algún rincón del Congreso hasta el 10 de diciembre, a menos de que la Cámara baja decida expulsarlo, el "Colorado" Santilli saldrá de papas fritas con Javier Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, otro hombre muy requerido por estos días por los miembros del Poder Legislativo.

Pero este martes Milei caminará por la calle Güemes de Mar del Plata acompañado por Santilli y Francos como si fuesen turistas de pretemporada, probablemente con un mejor resultado que su desastrosa visita a Lomas de Zamora.