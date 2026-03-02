La CGT se moviliza a Tribunales para judicializar y frenar la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizará este lunes hacia el Palacio de Tribunales para acompañar la presentación judicial contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, recientemente aprobada por el Congreso. La central obrera convocó a concentrarse en Plaza Lavalle con el objetivo de respaldar el amparo que busca cuestionar distintos artículos de la norma.