Jorge Macri abrió las sesiones ordinarias en CABA con foco en el orden público

Baja de impuestos y apoyo a la inversión privada

jorge macri apertura de sesiones

Jorge Macri destacó la importancia de la inversión privada al tiempo que defendió la baja de impuestos, destacó el orden fiscal y aseguró que su administración presenta “el menor nivel de deuda de los últimos doce años”.

“Vamos a seguir bajando impuestos sin bajar la calidad de los servicios, que quede claro”, prometió Macri y adelantó que, durante seis meses, hoteles, bares, restaurantes y heladerías no pagarán ABL ni impuesto inmobiliario.

En tanto, ejemplificó que ya se bajó a cero el impuesto inmobiliario y el ABL para más de 89 mil jubilados y personas con discapacidad.

“La baja de impuestos permitió devolverle recursos al sector productivo. Le bajamos los impuestos a 150.000 trabajadores no profesionales que no pagan más Ingresos Brutos. Los pusimos en igualdad de condiciones con los profesionales que ya tenían ese beneficio, generando una equidad que merecían los no profesionales de la ciudad”, afirmó.

Y sumó: "Le devolvimos el dinero de sus impuestos a más de 22 mil contribuyentes por 30 mil millones de pesos, recuperando cargos a favor del impuesto a los Ingresos Brutos en solo 48 horas. Esto quiere decir, simplemente, que el Estado no hace más negocio financiero con la plata de los privados que trabajan”.

“Acá se asienta el 21% del PBI nacional. Esto representa un escenario enorme de oportunidades si entendemos algo simple: cuando al privado le va bien, a la Ciudad le va bien”, indicó.

El reclamo de la deuda por coparticipación

jorge macri apertura de sesiones

Acto seguido, el jefe de Gobierno fue crítico y volvió a reclamarle a Nación una deuda por coparticipación, derivada de la gestión de Alberto Fernández.

“Este esfuerzo que la Ciudad está haciendo no alcanza si no se cumple con el pago de la coparticipación de una deuda generada por el gobierno kirchnerista y que la Nación aún mantiene con los porteños”, afirmó, aludiendo al recorte dispuesto durante la gestión de Alberto Fernández.

Para ponerlo en perspectiva, ejemplificó: “Con la deuda podríamos hacer tres líneas de subte, cuatro más de trambus, refacción integral de 800 escuelas, actualizar equipamiento de todos los hospitales y CESACs, comprar 500 patrulleros más y 60 formaciones de subte nuevas, y aun así podríamos seguir bajando impuestos”.

“Esta gestión apoya al gobierno nacional en el objetivo de ordenar la macroeconomía y las cuentas públicas. Ese acompañamiento nunca lo hizo retroceder en los planteos por los fondos que pertenecen a los porteños. Por eso seguimos presentando propuestas y esperamos una pronta solución de este tema”, sostuvo.

Las medidas que marcan el rumbo en la Ciudad

Durante su discurso, Jorge Macri destacó una serie de medidas y reformas que se llevaron a cabo en áreas claves como seguridad, educación y salud:

Seguridad

• Refuerzo de la Policía de la Ciudad con la incorporación de 4.000 efectivos

• Baja sostenida de los índices delictivos, con registros mínimos en robos y homicidios

• Expansión del sistema de videovigilancia: 17 mil cámaras que cubren más del 80% del territorio porteño.

Educación

• Presentación del Plan Estratégico Buenos Aires Aprende para modernizar el sistema.

• Inauguración de la Escuela Estación Buenos Aires, concebida como establecimiento modelo bilingüe y tecnológico, con carga intensiva de inglés y formación en programación y robótica desde los primeros años.

• Certificación internacional de 7.000 docentes en herramientas de inteligencia artificial como Google Gemini y la consolidación del centro TUMO, que ya reúne a miles de estudiantes en trayectos de formación digital.

Salud

• Incremento del 30% en la disponibilidad de turnos y del 25% en cirugías programadas.

• Primera intervención fetal de alta complejidad realizada en el Hospital Fernández

• Incorporación de equipamiento de última generación, como el acelerador lineal del Instituto Marie Curie, junto con la extensión de la Historia Clínica Electrónica.

La apuesta urbana de Jorge Macri para la Ciudad de Buenos Aires

Movilidad, infraestructura y transporte

• Convocatoria a una licitación nacional e internacional para la futura Línea F de subte y la puesta en marcha de una línea de Trambus completamente eléctrica.

• Transformación de la Autopista Dellepiane en la “primera autopista parque”, con 160 mil metros cuadrados de áreas verdes.

• El recambio progresivo hacia colectivos eléctricos y la instalación de puntos de carga.

Cultura

• Recuperación en la Casa de la Cultura y el Centro Cultural San Martín, junto con la inversión sostenida del área.

• El Teatro Colón superó el millón de asistentes en 2025 bajo la dirección artística de Julio Bocca.

• Polo Logístico, la renovación integral del Autódromo y la aspiración de albergar a futuro una fecha de Fórmula 1 en el sur de la Ciudad.

• Buenos Aires será sede en 2027 del Major de Counter Strike, el mayor evento de e-sports del mundo.

Limpieza en la ciudad

• Incorporación de casi 500 cámaras con inteligencia artificial en camiones recolectores.

• Renovación de miles de contenedores antivandálicos.

• Compra de 82 nuevos camiones recolectores.

• Implementación de un sistema de control en tiempo real para supervisar el barrido de calles, junto a 64 móviles destinados a limpieza intensiva.