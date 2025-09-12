Qué encontraron en el allanamiento realizado a Diego Spagnuolo
El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad y otrora abogado de Javier Milei quedó en una posición delicada tras el operativo de este viernes.
La Justicia Federal ordenó una serie de allanamientos para este viernes en el marco de la causa por presunto pago de coimas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para la compra de medicamentos. Entre los hallazgos más significativos la Policía encontró U$S 80.000 en una caja de seguridad que podría estar vinculada con Diego Spagnuolo o un predecesor al frente del ente estatal.
Además, el otrora titular de la ANDIS se quedó sin abogados tras el hallazgo del dinero, que sería clave para reconstruir la presunta ruta de sobornos que habría beneficiado a funcionarios nacionales -incluida la hermana del Presidente, Karina Milei- por un acuerdo con la droguería Suizo Argentina, cuyos dueños también fueron allanados este viernes.
Con el secreto de sumario prorrogado hasta el 19 de septiembre, el fiscal federal Franco Picardi dispuso una serie de allanamientos simultáneos en los barrios privados donde residen los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker —propietarios de la droguería Suizo Argentina— y el exfuncionario Diego Spagnuolo.
En esos procedimientos también se solicitó información sobre ingresos y egresos de los countries desde principios de este año, así como datos de una caja de seguridad vinculada a un exdirector de la ANDIS.
Mientras tanto, los abogados Juan Aráoz De Lamadrid e Ignacio Rama Schultze se apartaron de la representación de Diego Spagnuolo alegando motivos personales.
La denuncia del juez
El juez federal Sebastián Casanello presentó una denuncia contra el jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina, acusado de resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio.
En ese contexto, durante la noche del jueves declaró como testigo el consultor Fernando Cerimedo, quien amplió detalles sobre conversaciones previas que habría mantenido con Diego Spagnuolo en las que se mencionaban pagos indebidos y hechos de corrupción.
Tras esa comparecencia, la fiscalía profundizó el rastreo patrimonial y detectó en el Banco BBVA la caja de seguridad que contenía U$S 80.000.
Por esto este viernes ser realizaron los allanamientos en los domicilios de los Kovalivker, de Spagnuolo y del exfuncionario Daniel Garbellini, que era el encargado del área de compra de medicamentos durante la gestión del otrora abogado de Javier Milei.
En particular, se secuestraron correos electrónicos y expedientes relacionados con la compras de medicamentos.
