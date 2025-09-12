Qué encontraron en el allanamiento realizado a Diego Spagnuolo

Mientras tanto, los abogados Juan Aráoz De Lamadrid e Ignacio Rama Schultze se apartaron de la representación de Diego Spagnuolo alegando motivos personales.

La denuncia del juez

El juez federal Sebastián Casanello presentó una denuncia contra el jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina, acusado de resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio.

En ese contexto, durante la noche del jueves declaró como testigo el consultor Fernando Cerimedo, quien amplió detalles sobre conversaciones previas que habría mantenido con Diego Spagnuolo en las que se mencionaban pagos indebidos y hechos de corrupción.

Tras esa comparecencia, la fiscalía profundizó el rastreo patrimonial y detectó en el Banco BBVA la caja de seguridad que contenía U$S 80.000.

Por esto este viernes ser realizaron los allanamientos en los domicilios de los Kovalivker, de Spagnuolo y del exfuncionario Daniel Garbellini, que era el encargado del área de compra de medicamentos durante la gestión del otrora abogado de Javier Milei.

En particular, se secuestraron correos electrónicos y expedientes relacionados con la compras de medicamentos.