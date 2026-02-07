Con un llamativo cambio de "slogan", Javier Milei encabezó el acto por San Lorenzo: "El sable es un emblema"

Ya sobre el cierre de su breve discurso, el Presidente volvió a calificar al sable corvo como "más que un objeto histórico", ya que consideró que "es un emblema nacional", y destacó: "Mientras el sable esté resguardado, sabremos que somos argentinos... y quien mejor para cuidar este legado que el Regimiento de Granadores a Caballo".

Llamó la atención que para cerrar su exposición, el Presidente no usó su clásico "viva la libertad, carajo", sino que gritó en reiteradas ocasiones "viva la Patria".