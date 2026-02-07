Con un llamativo cambio de "slogan", Javier Milei encabezó el acto por San Lorenzo: "El sable es un emblema"
El Presidente defendió otra vez el traslado del sable corvo de San Martín y su traspaso al Regimiento de Granadores a Caballo.
Tras el polémico traslado del sable corvo de San Martín, el presidente Javier Milei encabezó este sábado el acto en conmemoración al 213° Aniversario del Combate de San Lorenzo, donde dejó de lado su característico "viva la libertad" y dio un discurso en el que no pudo evitar criticar al kirchnerismo.
El mandatario arribó al Campo de la Gloria junto a su hermana, Karina Milei, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y se mostró por demás eufórico por la presencia de una multitud.
"La actitud libertadora debe guiarnos hoy y siempre en las decisiones que tomamos como Nación", sostuvo Milei a la hora de hablar de San Martín. "Celebramos el regreso del sable corvo al Regimiento de Granadores, ya que es la espada que trajo libertad", sostuvo respecto a la polémica.
Al referirse a la reliquia, el Presidente sostuvo que "el sable corvo no es un objeto histórico mas ni una pieza de exhibición, sino el símbolo material mas prestigioso de la Argentina", para luego dar una serie de datos históricos sobre el desarrollo del sable y denunciar que "fue robado dos veces por la juventud peronista".
"No deberá sorprender que quienes robaron el sable en los 60, fueron invitados en 2015 a la sala donde fue exhibido", indicó Milei al referirse al Gobierno de Cristina Kirchner, e insistió: "No es de extrañar que este mismo sector pone el grito en el cielo por un acto de justicia histórico".
Ya sobre el cierre de su breve discurso, el Presidente volvió a calificar al sable corvo como "más que un objeto histórico", ya que consideró que "es un emblema nacional", y destacó: "Mientras el sable esté resguardado, sabremos que somos argentinos... y quien mejor para cuidar este legado que el Regimiento de Granadores a Caballo".
Llamó la atención que para cerrar su exposición, el Presidente no usó su clásico "viva la libertad, carajo", sino que gritó en reiteradas ocasiones "viva la Patria".
