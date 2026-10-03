"Concentrar poder": el duro video de Leandro Santoro contra la Ley de Tierras y la convocatoria a Tribunales
El dirigente convocó a una manifestación para este martes frente al Palacio de Tribunales en rechazo la extranjerización de tierras.
El diputado y dirigente político Leandro Santoro sacudió las redes sociales con la publicación de un contundente video en el que rechaza de plano el proyecto de Ley de Tierras impulsado por el Gobierno Nacional y el reciente fallo de la Corte Suprema que reavivó el debate.
Con un mensaje directo que apunta a cuestionar los argumentos oficialistas sobre la llegada de capitales, el referente opositor advirtió sobre los riesgos que implica la venta de recursos estratégicos a extranjeros y convocó a una manifestación para este martes a las 17:00 frente al Palacio de Tribunales.
Los tres ejes del reclamo de Leandro Santoro contra la Ley de Tierras
En su alocución, Santoro estructuró su rechazo en tres puntos clave para advertir sobre las consecuencias de flexibilizar el acceso de capitales extranjeros a suelo nacional:
Concentración de poder político y territorial:
En primer lugar, el legislador comparó la concentración de tierras con la acumulación de dinero, señalando que el impacto institucional es aún más grave.
“La policía les obedece, el gobernador les pide permiso y pueden excluir a los vecinos del lugar”, graficó, y puso como ejemplo el emblemático caso de Lago Escondido, donde el magnate británico Joe Lewis adquirió más de 13.000 hectáreas que incluyen un espejo de agua de acceso restringido para la ciudadanía.
Inversión productiva versus recursos estratégicos:
Santoro diferenció la llegada de capitales orientados a la creación de empleo y valor agregado del mero acaparamiento de activos fijos. “No es lo mismo invertir trayendo capital privado para poner una fábrica que comprar tierra, que es un bien finito y no renovable”, enfatizó, alertando sobre la transferencia de control en recursos vitales como el agua.
El antecedente de Valle Hermoso y el mito del beneficio social:
Para refutar la idea de que toda inversión privada se traduce automáticamente en bienestar general, el diputado recordó el antecedente de la ley original sancionada en 2011, motivada por un caso resonante en La Rioja.
“En 2008 vino un inversor estadounidense a comprar 200.000 hectáreas en Valle Hermoso. La operación comprendía casas de habitantes, escuelas, capillas, puestos sanitarios y hasta fuentes de agua. Se compró un pueblo entero con la gente adentro”, denunció.
Convocatoria abierta
Con este fuerte diagnóstico sobre los peligros que —a su entender— acechan la soberanía nacional frente a la flexibilización normativa, Santoro cerró el mensaje con un llamado a la movilización ciudadana: “Así que muchachos, ya saben. Este martes a las 5 de la tarde nos vemos en la Plaza de Tribunales”.
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