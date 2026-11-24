Informe del Gobierno: más de 9.000 personas viven en situación de calle
El dato corresponde al año 2025 y no incluye a las provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Rioja, Santiago del Estero y Formosa.
El Gobierno oficializó los resultados del primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle que se realizó en 2025 en 19 jurisdicciones. Los datos no incluyen a las provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Rioja, Santiago del Estero ni Formosa, ya que decidieron no participar del censo.
El informe, cuyos datos se habían conocido en abril, se formalizó este martes mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 354/2026 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, con la firma de su titular, Juan Bautista Ordoñez.
En total se observaron 9.421 personas en situación de calle en las 19 jurisdicciones participantes. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5.176) concentra más registros que el conjunto de las demás provincias relevadas (4.245), seguida por Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Neuquén.
Las provincias de Buenos Aires, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero y Tierra del Fuego no participaron del informe. Además, los operativos fueron focalizados según las capacidades y centros urbanos de cada distrito, y los datos de CABA y Santa Fe presentan particularidades metodológicas que limitan la comparabilidad directa en varios indicadores.
Cantidad de personas en situación de calle por jurisdicción
- Ciudad de Buenos Aires 5.176
- Santa Fe 1.328
- Córdoba 588
- Mendoza 421
- Neuquén 401
- Entre Ríos 364
- Salta 221
- Tucumán 159
- Río Negro 149
- Chaco 121
- San Juan 95
- Misiones 81
- San Luis 68
- Corrientes 63
- Jujuy 55
- Chubut 49
- Santa Cruz 41
- Catamarca 25
- La Pampa 16
El relevamiento se realizó en 2025 tanto en espacios públicos (calles, plazas, zonas céntricas o periféricas), como en dispositivos de alojamiento (refugios, paradores o centros transitorios).
Del total de personas censadas, el 81,7% son hombres y el 16,4% de mujeres. En cuanto a las edades, el grupo más numeroso es el de 30 a 45 años, que concentra el 45,14% de los casos, seguido por las franjas de 46 a 64 y de 18 a 29 años, ambas con porcentajes cercanos al 23%. A nivel nacional, el 61,7% fue registrado en dispositivos de alojamiento, mientras que el 38,3% se encontraba en la vía pública.
El 84% de las personas en situación de calle accedió a responder un cuestionario sobre nivel educativo, actividad laboral y condiciones de vida. En base a eso, un 53,95% cuenta con la primaria completa pero secundario incompleto. A su vez, el 11,89% tiene estudios básicos incompletos y el 1,74% no cuenta con escolaridad.
En el plano laboral, el 55,7% declaró haber realizado alguna actividad para generar ingresos durante el último mes. El 56% percibe transferencias sociales, el 30% cuenta con ingresos previsionales y el 8% recibe otros ingresos.
En las provincias relevadas, además, el 14,8% declaró tener alguna discapacidad y, dentro de ese grupo, el 40,4% no posee Certificado Único de Discapacidad (CUD).
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