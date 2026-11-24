Del total de personas censadas, el 81,7% son hombres y el 16,4% de mujeres. En cuanto a las edades, el grupo más numeroso es el de 30 a 45 años, que concentra el 45,14% de los casos, seguido por las franjas de 46 a 64 y de 18 a 29 años, ambas con porcentajes cercanos al 23%. A nivel nacional, el 61,7% fue registrado en dispositivos de alojamiento, mientras que el 38,3% se encontraba en la vía pública.

El 84% de las personas en situación de calle accedió a responder un cuestionario sobre nivel educativo, actividad laboral y condiciones de vida. En base a eso, un 53,95% cuenta con la primaria completa pero secundario incompleto. A su vez, el 11,89% tiene estudios básicos incompletos y el 1,74% no cuenta con escolaridad.

En el plano laboral, el 55,7% declaró haber realizado alguna actividad para generar ingresos durante el último mes. El 56% percibe transferencias sociales, el 30% cuenta con ingresos previsionales y el 8% recibe otros ingresos.

En las provincias relevadas, además, el 14,8% declaró tener alguna discapacidad y, dentro de ese grupo, el 40,4% no posee Certificado Único de Discapacidad (CUD).