"Colchonazo" contra el ajuste frente al Congreso

"Alquilaba con contrato cada tres meses y en el último me lo hicieron en diciembre me aumentaron $40.000 de golpe. Me llevó el alquiler a $150.000. Cobro $160.000 por mes, no puedo pagar esa cantidad. Ahora estoy parando en un hotel, hay una señora que nos ayudó a dormir ahí por unas noches. Ya mañana se me termina, la noche está $16.000 y quiero ver si alguien nos puede ayudar", comentó.

Luego, envió un desesperante pedido hacia los legisladores: "Quiero pedirle a la gente que está dentro del Congreso que no apruebe la ley porque nos va a liquidar a todos los que alquilamos. No podemos tratar con el propietario. Si el propietario quiere mañana aumentar al precio que quiere, aumenta. No tenemos quién nos ayude para que eso no suceda".

"Voy a estar en la vereda con un cartel donde vendo mis cosas para que me ayude a pagar unas noches más en ese hotel o en un lugar más económico. Comprendo que todo se fue muy elevado pero no pueden aumentar los alquileres de esta forma. No vamos a poder vivir así", cerró.