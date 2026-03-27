Javier Milei celebró el fallo de YPF pero anunció una "Ley Anti-Expropiaciones": "Nacionalismo barato"
El mandatario intenta adjudicarse el fallo favorable, pero con un relato anti expropiaciones. En la cadena nacional anunció el envío de un proyecto al Congreso.
Tras la revocación del fallo por la expropiación de YPF en los tribunales de Nueva York, el presidente Javier Milei utilizó la cadena nacional de este viernes para anunciar un movimiento legislativo. En un discurso cargado de críticas infundadas a la gestión kirchnerista, el mandatario confirmó el envío al Congreso de un proyecto para modificar la Ley de Expropiaciones.
Bajo el concepto de que "expropiar está mal", el Gobierno ahora dice tener el objetivo de blindar la propiedad privada y evitar futuros litigios multimillonarios contra el Estado.
Desde Casa Rosada, Milei trazó su versión de la línea de tiempo sobre el conflicto judicial, responsabilizando directamente a las administraciones anteriores por el riesgo financiero que corrió el país.
"El juicio de YPF comenzó durante la presidencia de Cristina Kirchner, luego se perdió en primera instancia durante la de Alberto Fernández. Ahora, la Argentina logró una sentencia histórica en esta administración", sentenció el Presidente, remarcando el ahorro de u$s16.000 millones.
Bajo la premisa de que "el liberalismo es hacernos cargo de los errores del pasado", el jefe de Estado contrastó su gestión con lo que denominó "falsos soberanistas", asegurando que su equipo logró lo que parecía imposible. "Ellos apostaron con nuestro futuro. Nosotros no apostamos, nosotros simplemente ganamos", sostuvo.
El nuevo proyecto "Anti-Expropiaciones" de Javier Milei
El eje central del anuncio fue la presentación de una reforma legal que busca limitar la discrecionalidad política en materia de propiedad. Según explicó Milei, la iniciativa enviada al Congreso pretende que "la arrogancia y la política no nos vuelva a costar otra década perdida".
"Que se entienda, para todos lo que se llenan la boca hablando de soberanía y del desarrollo de los sectores estratégicos y del interés nacional, la mejor forma de defender los intereses estratégicos es con inversiones cuantiosas y sostenida en el tiempo y la única forma de garantizarla es con seguridad jurídica esto es el verdadero patriotismo, no el nacionalismo barato de pacotilla", argumentó el mandatario.
Acompañado por su círculo de confianza —incluyendo a Luis Caputo y Karina Milei—, el mandatario cerró su mensaje vinculando este triunfo judicial con su modelo económico de desregulación.
Para el oficialismo, el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York no es solo un alivio financiero, sino la validación de un cambio de paradigma que ahora se busca institucionalizar a través de la vía parlamentaria.
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