Javier Milei celebró el fallo de YPF pero anunció una "Ley Anti-Expropiaciones": "Nacionalismo barato"

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El nuevo proyecto "Anti-Expropiaciones" de Javier Milei

El eje central del anuncio fue la presentación de una reforma legal que busca limitar la discrecionalidad política en materia de propiedad. Según explicó Milei, la iniciativa enviada al Congreso pretende que "la arrogancia y la política no nos vuelva a costar otra década perdida".

"Que se entienda, para todos lo que se llenan la boca hablando de soberanía y del desarrollo de los sectores estratégicos y del interés nacional, la mejor forma de defender los intereses estratégicos es con inversiones cuantiosas y sostenida en el tiempo y la única forma de garantizarla es con seguridad jurídica esto es el verdadero patriotismo, no el nacionalismo barato de pacotilla", argumentó el mandatario.

Acompañado por su círculo de confianza —incluyendo a Luis Caputo y Karina Milei—, el mandatario cerró su mensaje vinculando este triunfo judicial con su modelo económico de desregulación.

Para el oficialismo, el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York no es solo un alivio financiero, sino la validación de un cambio de paradigma que ahora se busca institucionalizar a través de la vía parlamentaria.