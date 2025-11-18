Consejo Nacional del PJ se reúne en busca de una "estrategia común" frente a las reformas del Gobierno

Cristina Kirchner recibió a economistas e impulsa una "Hoja de Ruta" económica de 400 páginas

En el marco del Día del Militante, la expresidenta Cristina Kirchner realizó una cumbre política y económica clave este lunes al recibir en su domicilio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, a un grupo de economistas que le presentaron un detallado modelo de crecimiento productivo y federal para el país.

A través de su cuenta de X, y junto a una foto del encuentro, la exmandataria difundió la iniciativa, que consiste en un documento de más de 400 páginas elaborado a lo largo de 45 días de trabajo por un equipo de más de 80 profesionales. El objetivo es que sirva como una "hoja de ruta abierta al debate" dentro del Partido Justicialista.