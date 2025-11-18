Consejo Nacional del PJ se reúne en busca de una "estrategia común" frente a las reformas del Gobierno
El Partido Justicialista convocó este martes a sus dirigentes, secretarías e "invitados especiales" a la histórica sede de Matheu 130.
Tras la derrota en las elecciones legislativas, los dirigentes del Partido Justicialista se reúnen este martes en la sede de Matheu 130, con el objetivo central de unificar posiciones ante el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria que impulsa el Gobierno.
El peronismo inicia un proceso de reagrupamiento interno para enfrentar la agenda de reformas del presidente Javier Milei, luego de sufrir una derrota en los comicios del 26 de octubre.
De esta manera, este martes, el Consejo Nacional del PJ ha convocado a sus dirigentes, secretarías e "invitados especiales" a la histórica sede de Matheu 130 para trazar una "estrategia común". El partido, conducido por la expresidenta Cristina Kirchner, busca consensuar posturas que le permitan ejercer una oposición efectiva.
El enfoque prioritario del primer encuentro estará puesto en el debate legislativo. Los líderes peronistas buscarán acuerdos de cara a la discusión del proyecto de Presupuesto 2026 y las modificaciones impulsadas por el oficialismo en materia laboral, impositiva y tributaria.
El cronograma de reuniones se extenderá al miércoles, cuando el senador José Mayans, titular del bloque peronista en la Cámara Alta, encabezará otra cumbre del Partido Justicialista para alinear las tácticas parlamentarias.
Cristina Kirchner recibió a economistas e impulsa una "Hoja de Ruta" económica de 400 páginas
En el marco del Día del Militante, la expresidenta Cristina Kirchner realizó una cumbre política y económica clave este lunes al recibir en su domicilio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, a un grupo de economistas que le presentaron un detallado modelo de crecimiento productivo y federal para el país.
A través de su cuenta de X, y junto a una foto del encuentro, la exmandataria difundió la iniciativa, que consiste en un documento de más de 400 páginas elaborado a lo largo de 45 días de trabajo por un equipo de más de 80 profesionales. El objetivo es que sirva como una "hoja de ruta abierta al debate" dentro del Partido Justicialista.
